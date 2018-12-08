Близька подруга Меган Маркл розповіла про вагітність герцогині

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Сирена Вільямс вважає, що Маркл надто люб'язна

Меган Маркл до заміжжя з принцом Гаррі була світською знаменитістю, тому мала багато подруг серед зірок. Однією з них є Серена Вільямс, яка розповіла, як змінилася Маркл після початку вагітності. Вона зізналася, що Меган дуже мила і порадила їй змінити свою поведінку. Про це розповідає Daily Mail.

Меган Маркл і Серена Вільямс дружать вже більше трьох років. Краща тенісистка світу також була серед запрошених гостей на весілля Меган Маркл і принца Гаррі. Незважаючи на те, що тепер Маркл не звичайна актриса, а герцогиня, за словами Серени, вона абсолютно не змінилася.

"Я питаю її, як справи. А вона мені відповідає: "Ні, стривай, як твої справи?" Я їй кажу: "Ти така мила, але я дійсно хочу дізнатися, як у тебе справи! Меган, перестань бути такою милою. Ти ж вагітна, хіба у тебе не повинні бушувати гормони? Чому ти така люб'язна?" Але в цьому вся вона, вона завжди такою була", - говорить Серена.

Нагадаємо, що у мережі з'явилися раніше неопубліковані фото Меган Маркл на Мальті.

Раніше ми писали, що Кейт Міддлтон вперше висловилася про майбутню дитину Меган Маркл.

Відео: РБК-Україна