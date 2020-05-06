Моє тіло – моє діло: 7 знаменитостей, які змінили стать і стали ще популярнішими

Знамениті трансгендери (фото: колаж РБК-Україна)

Ці зірки кардинально змінили життя і не пошкодували

Зміна статі – складна трансформація, що вимагає неабиякої сміливості, впевненості та підтримки близьких. Зіркам ж, кожен крок яких на виду, зважитися на неї ще складніше. У нашій добірці – знаменитості, які не побоялися пройти цей шлях і стали не тільки щасливішими, але і популярнішими.

Кейтлін Дженнер

Мабуть, найвідоміша жінка-трансгендер в світі, історія якої дійсно вражає. Батько знаменитих сьогодні на весь світ сестер Дженнер – видатний спортсмен і олімпійський чемпіон Брюс Дженнер – всього лише кілька років тому зізнався, що відчуває себе «не в своєму тілі». За словами Брюса, саме тому він був нещасливий у всіх трьох шлюбах. В 2015-му, після розлучення з Кріс Дженнер, Кейтлін зважилася на кардинальні зміни і не пошкодувала. У 2017-му вона випустила книгу «Секрети мого життя», де розповіла всю історію. Виявляється, складності з самоідентифікацією вона відчувала ще в дитинстві, багато в чому через це і переключивши увагу на спорт.

За словами Кейтлін, життя в чоловічому тілі робило її нещасною (фото: instagram.com/caitlynjenner)

Сестри Вачовські

Ларрі і Енді Вачовскі – відомі світові режисери, які створили культовий фільм «Матриця» – також довго не могли зважитися на зміни, хоча відчували необхідність в них. «Протягом багатьох років я навіть не міг сказати слова «трансгендер» або «транссексуал»... Коли я визнав це в собі, я зрозумів, що мені доведеться розповісти про це моїм батькам, братові і сестрам... Це вселяло в мене жах», – розповідала в інтерв'ю Лана, яка все ж зробила камінг-аут у 2012-му році. Слідом за нею, в 2016-му році, стать поміняв і Енді. Слідувати своїй жіночій природі Ліллі Вачовські надихнув сміливий вчинок сестри. «У чому я йшла по її стопах», – зізнається вона.

Лана Вачовскі з братом, який пізніше також вчинив камінг-аут (фото: прінтскрін instagram.com/hello__ru)

Валентина Сампайо

Валентина прославилася на весь світ в 2019-му році – вона стала першою моделлю-трансгендером білизняного бренду Victoria's Secret, який до цього був відомий своєю категоричністю і традиційністю. Бразилійка олицетворила собою символ свободи і рівності, і її кар'єра різко пішла в гору. «Індустрія моди – це відмінний спосіб бути почутими і побаченими... Я сподіваюся, моя історія надихне інших не ховатися від свого я», – зазначила дівчина. Сьогодні Валентина навіть не називає свого імені, даного їй при народженні. «Я завжди відчувала себе дівчинкою», – розповідає Сампайо, яка вже 10 років просила називати себе не інакше як Валентина.

Валентина – одна з найуспішніших моделей в світі (фото: instagram.com/valentts)

Эйдиан Даулінг

Успішний ютьюбер, бодібілдер, активіст і захисник прав трасгендеров, а ще – щасливий чоловік і батько. В минулому, як можна здогадатися, він був жінкою. Але своє життя до зміни статі згадувати не любить. Та й навіщо? За його словами, він завжди відчував себе чоловіком і сьогодні є на своєму місці. На власному каналі він ділиться фітнес-порадами і розповідає про особливості спорту для трассексуалів. А серед головних досягнень хлопця – обкладинка men's Health. Він став першим трансгендером, який удостоївся такої честі.

Эйдиан досяг успіху у своїй справі (фото: instagram.com/alionsfear)

Лаверн Кокс

Сьогодні Лаверн – справжня зірка екранів і одна з найпопулярніших трансгендерних знаменитостей. За словами Лаверн, в дитинстві їй довелося зіткнутися з масою несправедливості та гомофобних знущань. В результаті вона навіть намагалася покінчити життя самогубством у віці 11 років. Витягнути себе з депресії їй допомогла любов до мистецтва. Тому після зміни статі Кокс вважає своїм обов'язком надихати інших на зміни. «Зараз ми дійшли до тієї точки, де все більше і більше транс-людей хочуть вийти вперед і сказати: це я», – сказала вона в інтерв'ю Time.

Актриса виступає завзятим борцем за права траснгендерів (фото: instagram.com/lavernecox)

Чез Боно

Американський письменник, актор і музикант змінив стать тільки в 2010-му році, коли вже був цілком сформованою особистістю. Пізніше він представив про це документальний фільм. Чез не з чуток знає, як складно буває ідентифікувати себе. А тому сьогодні є одним з найбільш активних ЛГБТ-правозахисників. Сам він зізнається в інтерв'ю, що протягом багатьох років життя в жіночому тілі його неймовірно бентежили його почуття до жінок. Коли ж він зрозумів, що його свідомість – чоловіче, все стало на свої місця. «Я та ж людина. Просто чоловічий варіант», – розповідає в інтерв'ю Чез.

Чез нарешті повністю щасливий (фото: instagram.com/therealchazbono)

Феллон Фокс

Американський борець і перший трансгендер в історії MMA, Феллон народилася в чоловічому тілі. За словами Фокс, вона почала задаватися питаннями своєї гендерної приналежності ще в 5 років, а в підлітковому віці стала думати, що є геєм. Тим не менш продовжувала жити як гетеросексуальний чоловік. Пізніше вона дізналася про поняття "трасгендер" і задалася метою змінити стать. До моменту проведення операції у неї вже була дочка. Камінг-аут вона зробила у 2013-му році і жодного разу не пошкодувала про своє рішення. Незважаючи на те, що в професійному плані їй довелося зіткнутися з масою агресії – багато хто вважав несправедливим, що вона від природи має «чоловічу» силу.

Феллон довелося зіткнутися з масою труднощів (фото: instagram.com/fallon_fox)