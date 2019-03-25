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В блискучих міні-сукнях і чоботях-панчохах: Лобода показала сценічне вбрання

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.03.2019 - 12:54
В блискучих міні-сукнях і чоботях-панчохах: Лобода показала сценічне вбрання
Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Після Ташкента Лобода відправитися з концертом в Лондон

Світлана Лобода повернулася зі своєї недавньої поїздки в США, де дала кілька концертів в різних містах (Майамі, Лос-Анджелес, Сан-Франциско). І знову приступила до гастрольної діяльності. На цей раз співачка вирушила до столиці Узбекистану – Ташкента. Відзначається, що концерт мав відбутися сьогодні, 25 березня.

А поки до старту шоу залишаються лічені години, Лобода ділиться з шанувальниками яскравими фото з попередніх виступів. Відповідні знімки з'явилися в розділі сторіз на instagram-сторінці Лободи. На серії знімків, як правило, бачимо супер яскраві сценічні вбрання співачки, суцільно розшиті і декоровані різними блискітками і паєтками. Міні-сукні, ботфорти, глибокі декольте – ще одна родзинка шоу від Світлани Лободи.

Лобода

Світлана Лобода

Лобода на концертах (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Зазначимо, що для виступу в Сан-Франциско Лобода вибрала буквально "космічний" образ. Співачку навіть назвали "жінкою з майбутнього". Тоді виконавиця зробила кілька фото, на яких позувала в блискучому різнобарвному комбінезоні, який вигідно підкреслював її фігуру. Самий примітний аксесуар – футуристичні сонцезахисні окуляри з жовтою оправою.

Лобода

В блискучих міні-сукнях і чоботях-панчохах: Лобода показала сценічне вбрання

Цікаво, що до цього (в Лос-Анджелесі) Лобода блищала в зовсім іншому за характером і настроєм образі. Співачка з'явилася на публіці в сліпучому платті асиметричного крою, а також високих ботфортах. Шанувальники виконавиці підкреслили, що в подібному вбранні їх улюблениця – справжня суперзірка.

Лобода

В блискучих міні-сукнях і чоботях-панчохах: Лобода показала сценічне вбрання

До речі, співачка зазначила, що після Ташкента у неї стартує тур по європейських містах. Так, вже 31 березня співачка виступить у Лондоні. Потім відправиться в Мілан, Прагу і Відень.

Нагадаємо, раніше "анімалістичний" вихід Лободи викликав гарячі суперечки в мережі.

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