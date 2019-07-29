Блискуча Леся Нікітюк засвітила підтягнутий животик в короткому топі

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк активно їздить по Україні в рамках зйомок нового шоу про подорожі

Леся Нікітюк продовжує інтригувати прихильників зйомками нового тревел-шоу. Нагадаємо, що буквально тиждень тому Леся приємно здивувала шанувальників несподіваною, але довгоочікуваною новиною – телеведуча офіційно заявила про повернення до тревел-формат. Зазначимо, що Нікітюк стала особливо популярною після участі в якості телеведучої в популярному шоу про подорожі "Орел и Решка". Тут Нікітюк також познайомилася з Регіною Тодоренко. Після участі в цьому проекті Нікітюк придбала в буквальному сенсі "народну любов". Після кар'єру телеведучої стрімко пішла вгору. На даний момент вона працює на "Новому каналі". Однак шанувальники Лесі завжди просять її "повернутися в "Орел и Решка".

Нещодавно стало відомо, що "Новий канал" знімає нове шоу про подорожі на маршрутці по Україні. Ведучою проекту стала Леся Нікітюк. Ну а шоу носить назву "LEмаршрутка".

Тепер Нікітюк з завидною частотою публікує у своїх соцмережах різні фото і відео зі зйомок. Приміром, на одному з недавніх фото телеведуча продемонструвала красу Канева.

На своїй instagram-сторінці Леся опублікувала нове яскраве фото, позуючи на тлі знакової маршрутки. Саме на ній вся знімальна команда і колесить по Україні. Никитюк широко посміхається і при цьому позує в стильному вбранні. На Лесі – короткий топ, декорований різнокольоровими паєтками. Топ оголює підтягнутий животик телеведучої.

Довершують образ прості штани пісочного кольору. Волосся розпущене і злегка завите в недбалі локони. Леся щиро посміхається.

Щаслива Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Україна без фільтрів..... Ukraine no filter", - коротко підписала фото Нікітюк .

Також записала Леся забавне і одночасно чудове відео, показуючи гарний захід сонця над водоймою в Каневі. Леся підкреслює, що знімальна група "потрапила в Рай".

Однак вона обійшлося і без жартів від Лесі. Телеведуча також зняла напис на асфальті, на якій якийсь Юра зізнається Лесі в любові. Нікітюк пожартувала, мовляв, хто цей Юра і якій саме Лесі він зізнається в любові. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк без макіяжу ефектно позувала на сіннику. Новий яскравий знімок був зроблений також в рамках зйомки нової програми. Теелеведуча зробила фото у полі по дорозі в Черкаси. При цьому Леся підкреслила, що "у нас на сіннику нічим не гірше, ніж на Балі".