"Блискуча Ані Лорак": співачка "засліпила" шанувальників дзеркальною сукнею

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

В квітучому вигляді співачки немає й грама натяку на те, що вона переживає сімейну драму

Ані Лорак, відома українська співачка, яка переїхала кілька років тому жити в російську столицю, і здивувала мережу, не з'явившись на слухання по своєму шлюборозлучному процесу в Києві, опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в неймовірній сукні.

На фото зірка позує у вбранні зшитому з маленьких шматочків дзеркал, на фоні миготіння ялинки і виблискуючих диско-куль величезних розмірів. В якості прикрас співачка вибрала тільки тонкі сережки великого діаметру, з металу сріблястого відтінку.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"До Нового року залишилось 5 днів!", - підписала фото співачка.

Схоже артистка чекає новорічного чуда, раз почала такий відлік днів до свята на своїй сторінці.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники привітали співачку з наступаючими святами, і відзначили, що її образ дуже красивий.

Скриншот: Коментарі к посту Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Яка ж ви неземна красуня", "Чарівна", "Обожнюю ваааас", Ви приголомшлива!", "Яка ти красива!", "блискуча Ані Лорак", - написали фанати під публікацією співачки.

Нещодавно ми писали про те, що чоловік Ані Лорак - Мурат, з яким вона перебуває в процесі розлучення, показав в Instagram чарівні кадри з донькою Софією, і зробив душевний визнання.

Крім того, Ані Лорак теж опублікувала фото з дочкою Софією, зачарувавши шанувальників сімейним святковим кадрами на тлі новорічної ялинки.

Ані Лорак показала зворушливе фото з донькою, зроблене під час відвідування новорічного шоу з участю російського фігуриста Євгена Плющенка, "Лебедине озеро" в Москві.

Факти про Ані Лорак (фото: РБК-Україна)