Вдячна безмежно: Лілія Ребрик зворушила мережу ніжним фото зі свекрухою

Телеведуча Лілія Ребрик успішна в роботі і щаслива у сімейному житті. Артистка часто показує свої щоденні будні з коханим чоловіком Андрієм Диким і їх двома дочками Діаною і Поліною, з якими вони відмінно проводять карантин на дачі. При цьому у неї також відмінні стосунки з батьками чоловіка - так, на новому фото ведуча зображена разом зі своєю свекрухою Тетяною.

На знімку жінки ніжно притискаються одна до одної головами і посміхаються на камеру. Лілія зворушливо привітала її з днем народження і зізналася, що дуже вдячна за такого прекрасного чоловіка.

"Мама Таня! Кохана наша! З Днем Народження! Вдячна тобі безмежно... У мене найкращий чоловік! Здоров'я тобі, усмішок! А ми обіцяємо тебе тільки радувати))). Дико обіймаємо", - душевно написала Ребрик.

Лілія Ребрик показала свою свекруху (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі зворушились такими "високими відносинами" свекрухи і невістки і приєдналися до привітань.

Ліля, ти розумниця! Твоєї свекрухи дуже пощастило з такою невісткою!

Вітаю Вас і Вашу свекруху з святом. Благополуччя в родині і світу)

Вітаю, здоров'я і благополуччя

Свекрухи пощастило з невісткою. Вітаємо її. Здоров'я і всього доброго.

здорові Будьте щасливі і кохані!!!

Вітаємо з днем народження

Здорово ,коли у невістки і свекрухи взаєморозуміння і повагу одне до одного.....

Вітаю, величезного щастя!!!

Це чудово коли у невістки і свекрухи такі чудові відносини

Молодець, Лілія! Я за теплі та міцні стосунки між дорослими дітьми та батьками! Ви навіть зовні схожі. Взаємопорозуміння Вам як приклад для ваших донечок міцних сімейних стосунків!

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