Благодарна безгранично: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным фото со свекровью

Телеведущая Лилия Ребрик успешна в работе и счастлива в семейной жизни. Артистка часто показывает свои ежедневные будни с любимым мужем Андреем Диким и их двумя дочерьми Дианой и Полиной, с которыми они отлично проводят карантин на даче. При этом у нее также отличные отношения и с родителями супруга - так, на новом фото ведущая запечатлена вместе со своей свекровью Татьяной.

На снимке женщины нежно прижимаются друг к другу головами и улыбаются на камеру. Лилия трогательно поздравила ее с днем рождения и призналась, что безумно благодарна за такого прекрасного мужа.

"Мама Таня! Любимая наша! С Днём Рождения! Благодарна тебе безгранично... У меня самый лучший муж! Здоровья тебе, улыбок! А мы обещаем тебя только радовать))). Дико обнимаем", - душевно написала Ребрик.

Лилия Ребрик показала свою свекровь (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети умилились таким "высоким отношениям" свекрови и невестки и присоединились к поздравлениям.

Лиля, ты умница! Твоей свекрови очень повезло с такой невесткой!

Поздравляю Вас и Вашу свекровь с праздником. Благополучия в семье и мира)

Поздравляю, здоровья и благополучия

Свекрови повезло с невесткой. Поздравляем её. Здоровья и всего хорошего.

Будьте счастливы здоровы и любимы!!!

Вітаємо з днем народження

Здорово ,когда у невестки и свекрови взаимопонимание и уважение друг другу.....

Поздравляю, огромного счастья!!!

Це чудово коли у невістки і свекрухи такі чудові відносини

Молодець, Лілія! Я за теплі та міцні стосунки між дорослими дітьми та батьками! Ви навіть зовні схожі. Взаємопорозуміння Вам як приклад для ваших донечок міцних сімейних стосунків!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик в ультрамини высказалась о хейте и поделилась рецептом борьбы с завистниками.