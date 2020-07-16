Благодарна безгранично: Лилия Ребрик растрогала сеть нежным фото со свекровью

Ведущая мило поздравила маму мужа с днем рождения
Телеведущая Лилия Ребрик успешна в работе и счастлива в семейной жизни. Артистка часто показывает свои ежедневные будни с любимым мужем Андреем Диким и их двумя дочерьми Дианой и Полиной, с которыми они отлично проводят карантин на даче. При этом у нее также отличные отношения и с родителями супруга - так, на новом фото ведущая запечатлена вместе со своей свекровью Татьяной.
На снимке женщины нежно прижимаются друг к другу головами и улыбаются на камеру. Лилия трогательно поздравила ее с днем рождения и призналась, что безумно благодарна за такого прекрасного мужа.
"Мама Таня! Любимая наша! С Днём Рождения! Благодарна тебе безгранично... У меня самый лучший муж! Здоровья тебе, улыбок! А мы обещаем тебя только радовать))). Дико обнимаем", - душевно написала Ребрик.
Лилия Ребрик показала свою свекровь (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети умилились таким "высоким отношениям" свекрови и невестки и присоединились к поздравлениям.
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Ранее Лилия Ребрик в ультрамини высказалась о хейте и поделилась рецептом борьбы с завистниками.