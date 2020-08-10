Не перестану дякувати: MONATIK зворушив віршем для дружини-іменинниці, вона показала романтику з коханим

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Співак та його дружина подякували один одному за кохання та підтримку

Дружина MONATIK'а (Дмитро Монатік), Ірина, 9 серпня відсвяткувала день народження. Турботливий і люблячий чоловік приготував для іменинниці особливий сюрприз - романтичний вечір при свічках в саду, а також присвятив їй зворушливий вірш, який опублікував в соцмережі. Ірина ж не перестає дякувати чоловіка, за те, що він завжди знаходиться з нею поруч. Пара Дмитра і Ірини - одна з найміцніших в українському шоу-бізнесі, адже закоханим пройшлося пройти разом рука об руку шлях сходження артиста до слави.

Немов на підтвердження цих слів, Ірина опублікувала трепетний кадр з чоловіком в прикрашеній вогниками і свічками альтанці з величезним букетом троянд посеред столу. Вона позувала в обіймах коханого. Кадр зроблений ніби за хвилину до поцілунку і здалеку, щоб не потривожити закоханих, які і так не дуже люблять афішувати своє особисте життя.

"Від щирого серця бажаю кожному знайти свою людину і прожити життя Вашу як неймовірну подорож, наповнене різними подіями і найважливіше взаємної любові. Люблю тебе і дякую за кожну прожиту мить", - підписала романтичний кадр Ірина. "Люблю більше всесвіту. Найважливіша за все!" - відповів Дмитро.

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

Іменинницю також поспішили привітати Віра Брежнєва, Даша Астаф'єва, Соломія Вітвіцька, Санта Дімопулос та інші.

Які ви прекрасні. Щастя вам, захоплююся вами

Ви - світло

просто нереальні

Яка чудова пара!

Ви прекрасні! І повністю підтримую

Такі сильно красиві. Щастя вам

Неймовірно зворушливо!

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Дмитро, в свою чергу, присвятив дружині зворушливий, повний кохання і ніжності вірш. Він опублікував твір на сторінці в Instagram. Він супроводив поетичні рядки яскравим фото дружини, на якому вона зображена в оливкою міні спідниці і чорному піджаку на тлі стіни з життєствердним написом англійською: Міняй майбутнє.

Ты, безусловно, лучшая...

самое лучшее из всего,

что за всю жизнь со мной произошло.

Все что искал, о чем мечтал, куда спешил...

в тебе нашел!



Я пожелаю и родному,

и врагу не пожалею пожелать,

хоть раз почувствовать все то,

что я с тобою ощущаю.

Родной с такими чувствами счастливей станет и еще родней.

А враг... забудет зачем враждовал,

ведь даже он, кому угодно,

но себе то врать не станет!

Я всем желаю ощутить такое чувство,

Ну а тебя... я никогда,

за каждый миг,

за именно вот эти мысли,

даже этот стих...

благодарить не перестану.



Ты, безусловно, лучшая.

Самое лучшее из того,

Что за всю жизнь со мной произошло.

Все что искал...

В Тебе нашел.



С любовью больше вселенной.

С днем рождения, моя любимая", - залишив проникникливе петичне вітання-зізнання для дружини Дмитро.

Дмитро Монатік покаав фото дружини Ірини (фото: instagram.com/monatik_official)

До слова, і початку липня Дмитро та Ірина Монатік відзначили річницю весілля і обмінялися зворушливими зізнаннями в соцмережі.