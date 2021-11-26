"Біжи, тікай": Саша Чемеров і Христина Соловій зняли красиве відео на 100%-й хіт

Саша Чемеров і Христина Соловій презентували красиве відео на пісню "Біжи, тікай", яка зачіпає актуальну проблематику токсичних та співзалежних стосунків.

Більше про кліп і композицію, де зірки українського шоу-бізу розповідають про те, якими не мають бути стосунки в ХХІ столітті, читайте у матеріалі Lite .

Про що пісня і відео "Біжи, тікай"

За словами Чемерова, який і написав текст й музику пісні, цей трек пройшов довгий шлях, "оминаючи" відомих українських зірок.

Це досить складна робота, яка має на меті донести правильні меседжі в поєднанні з хорошою музикою та бездоганним звучанням.

Саша Чемеров і Христина Соловій (фото: прес-служба С. Ч.)

"Пісня "Біжи, тікай" про монстрів, що прокидаються у відносинах між коханцями, про любов, яка тримає в напрузі, про неможливість бути ані окремо, ані разом", – говорить Саша про пісню.

"Моєю ідеєю було створити піснею унікальний, але знайомий кожному стан. У цьому мені допомогла неймовірна Христина Соловій. Її ніжний голос та містичний образ ідеально спрацювали в нашій колаборації", – додає артист.

Саша Чемеров (фото: прес-служба С. Ч.)

І ось – вашій увазі "синтез інтелігентної поп-музики, естради 90-х, трепу та року".

Цікаво, що для Христини колаборація з Чемеровим – не єдина за останній рік.

Проте саме її Соловій називає "відвертим експериментом".

"Біжи, тікай" – музично-емоційна ілюстрація співзалежних стосунків. Цей стан схожий на солодку, але дуже болісну пастку. Вишуканий біль, до якого звикаєш і не уявляєш, як жити без нього. Цей трек музично для мене відвертий експеримент, на який я наважилась піти із Сашею Чемеровим, натхненна його особистістю і тонкою майстерністю його сонграйтерства", – каже співачка.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

До речі, цю емоційну і дуже красиву відеороботу зрежисував знаний український кліпмейкер Віктор Скуратовський.

Відео знімали в досить складних погодних умовах на березі Київського моря, та попри те, що видався дуже холодний день, а сильний вітер з дощем проймав до кісток, команді вдалося зняти дуже атмосферний кліп.

Саша Чемеров і Христина Соловій (фото: прес-служба С. Ч.)

"Я вважаю що нам вдалося передати стан пісні, тривогу, сум та тугу за коханням. І видно, що мені та Христині реально складно, цього ми досягли якраз завдяки погодним умовам. Тож емоція, яку ви бачите на відео – вона є справжньою", – ділиться Чемеров.

Текст пісні "Біжи, тікай"

Навіщо я люблю тебе

Чи б'ється серце ледь живе

Ми мов позбавлені небес

Знаю

Про що болить твоя душа

Чи рідна ще чи вже чужа

Як хочеш йти то поспішай

Благаю

Біжи, тікай

Не згадуй і не пам‘ятай

Бай бай, нехай

Нам свідком буде небо

Біжи, тікай

Не обертайся не чекай

Бай бай, нехай

Напевне так і треба

Навіщо мучиш ти мене

Чи стане гірше чи мине

Куди журба тебе жене

Не знаю

Я відпускаю не тримай

Смак сліз моїх запам‘ятай

Як хочеш йти то поспішай

Благаю

Біжи, тікай

Не згадуй і не пам‘ятай

Бай бай, нехай

Нам свідком буде небо

Біжи, тікай

Не обертайся не чекай

Бай бай, нехай

Напевне так і треба

Біжи, тікай

Не згадуй і не пам‘ятай

Бай бай, нехай

Нам свідком буде небо

Біжи, тікай

Не обертайся не чекай

Бай бай, нехай

Напевне так і треба

Біжи, тікай

Нам свідком буде небо

Бай бай, нехай

Біжи, тікай

Біжи, тікай

Напевне так і треба

Активізація Чемерова

Зауважимо, що за словами артиста, його творчий шлях лише починається.

І ми йому віримо. Адже буквально за тиждень до кліпу з Соловій артист представив на широкий загал відео-лайв акустичного концерту на даху київського ЦУМу.

Саша Чемеров (фото: прес-служба С. Ч.)

"Одного літнього вечора ми зіграли акустичний концерт для друзів. Щоб запам'ятати той день і вписати його в історію ми вирішили подарувати вам цей лайв у вигляді трьох синглів – "Кохання до смерті", "Любила", "Мама". Дякую за любов та дружбу. Ваш С. Ч." – прокоментував артист.

"Кохання до смерті":

"Любила":

"Мама":