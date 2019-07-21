"Бездоганний смак": Катя Осадча зачарувала елегантністю в Юрмалі

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча також зустріла в Латвії відомого українського співака

Катя Осадча тільки вчора ніжилася на пляжі в Одесі, попутно встигаючи взяти інтерв'ю у зіркових гостей кінофестивалю і відвідувати світські заходи, а сьогодні вже примчала в гостинну Юрмалу на фестиваль Лайми Вайкуле, щоб поспілкуватися зі знаменитостями і випитати у них всі секрети і таємниці. Теледіва захопила шанувальників лаконічним і елегантним образом, в якому з'явилася в кадрі. Відповідні фото можна побачити на instagram-сторінці і в сториз ведучої.

На знімку усміхнена Катя позує в брючному костюмі насиченого блакитного кольору. Брюки-кльош, подовжений піджак з широким поясом, що підкреслив талію, білосніжні човники і незмінний атрибут образів ведучої – капелюшок, створили підкреслено елегантний лук світської журналістки.

"В гостях у Лайми. П'ятий ювілейний фестиваль "Рандеву", - коротко підписала вона знімок.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Під фото зібралося чимало коментарів від підписників знаменитості, які прийшли в захват від її зовнішнього вигляду

"Катя, ви неймовірна. Ві сама елегантність", "Катя, не перестаю захоплюватися своїм бездоганним смаком! Костюм на Ура!", "Катюня-красуня", "Супер", "Катя, ви як завжди дуже стильна!", "Дуже красива", "Красуня", "Катя, шикарний блакитний комстюм", "Неймовірна гарна", - зазначали під постом шанувальники.

Скріншот коментарів

У розділі сторіз Катя опублікувала кілька фото та відео з концерту, а також показала фрагмент виступу на сцені концертного залу "Дзінтарі" Дмитра Монатіка. Крім того, ведуча позувала з українським артистом для фото. Також Осадча встигла взяти інтерв'ю у грузинської джазової співачки Ніно Катамадзе і популярного латвійського співака Маркуса Ріва.

Катя Осадча і Дмитро Монатік (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча анонсувала інтерв'ю з легендою французького кіно Катирн Деньов і показала спільний знімок з нев'янучої зіркою світового масштабу.

Також Катя Осадча захопила фігурою в купальнику на одеському пляжі.