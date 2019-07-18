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Біжить по хвилях: Катя Осадча захопила стрункою фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.07.2019 - 17:33
Біжить по хвилях: Катя Осадча захопила стрункою фігурою в купальнику
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча насолоджується морем і теплом в Одесі

Популярна телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і дворічним синочком Іваном вирушила до Одеси - причому на диво, просто відпочити, а не поєднуючи з роботою, як у неї це нерідко виходить. Вона із задоволенням ділиться в мережі яскравими моментами, які проводить з коханими чоловіками та друзями в приморському місті.

Звичайно ж, не обходить Катя стороною і пляж - на своїй сторінці в Instagram вона показала яскраве фото. На знімку струнка Осадча відображена в модному чорному купальнику з білими смужками, при цьому його верхня частина - без бретелей.

Ведуча в сонцезахисних окулярах біжить по березі моря, щасливо посміхаючись.

"Може і гарно, що вибори влітку. Море і тепло рятує від паноптікуму, що відбувається навколо. Всім видно, що цього разу владу вигризають, як ніколи. Вже виберіться хтось і робіть щось. А тім часом, позаду вже половина літа", - прокоментувала ведуча.

Біжить по хвилях: Катя Осадча захопила стрункою фігурою в купальнику

Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)

Ще одним знімком вона поділилася в сториз свого облікового запису.

Біжить по хвилях: Катя Осадча захопила стрункою фігурою в купальнику

Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)

Підписники захоплюються красою і підтягнутою фігурою знаменитості, а також її стильним купальником.

  • Купальник супер!
  • Красиві, і Катруся, і купальник
  • Купальник класний!
  • Як Вам водичка?
  • Хорошого відпочинку!
  • Красуня ви Катя
  • Море не холодне?)
  • Гарне фото)
 

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча без макіяжу вразила молодістю і красою.

До речі, Катя Осадча та Юрій Горбунов не тільки відпочивають в Одесі, але й відвідують знакові світські та культурні заходи. Так, пара вирушила на прем'єру фільму в рамках Одеського міжнародного фестивалю в стильних вбраннях.

"Ніжність і естетика": Катя Осадча без макіяжу вразила молодістю і красою "Яскравіше сонечка": Катя Осадча замилувала мальовничим фото з сином з Одеси
Новини України Катя Осадчаотдыхведущая
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