Біжить по хвилях: Катя Осадча захопила стрункою фігурою в купальнику

Ведуча насолоджується морем і теплом в Одесі
Популярна телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і дворічним синочком Іваном вирушила до Одеси - причому на диво, просто відпочити, а не поєднуючи з роботою, як у неї це нерідко виходить. Вона із задоволенням ділиться в мережі яскравими моментами, які проводить з коханими чоловіками та друзями в приморському місті.
Звичайно ж, не обходить Катя стороною і пляж - на своїй сторінці в Instagram вона показала яскраве фото. На знімку струнка Осадча відображена в модному чорному купальнику з білими смужками, при цьому його верхня частина - без бретелей.
Ведуча в сонцезахисних окулярах біжить по березі моря, щасливо посміхаючись.
"Може і гарно, що вибори влітку. Море і тепло рятує від паноптікуму, що відбувається навколо. Всім видно, що цього разу владу вигризають, як ніколи. Вже виберіться хтось і робіть щось. А тім часом, позаду вже половина літа", - прокоментувала ведуча.
Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)
Ще одним знімком вона поділилася в сториз свого облікового запису.
Фото: Катя Осадча в Одесі (instagram.com/kosadcha)
Підписники захоплюються красою і підтягнутою фігурою знаменитості, а також її стильним купальником.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча без макіяжу вразила молодістю і красою.
До речі, Катя Осадча та Юрій Горбунов не тільки відпочивають в Одесі, але й відвідують знакові світські та культурні заходи. Так, пара вирушила на прем'єру фільму в рамках Одеського міжнародного фестивалю в стильних вбраннях.