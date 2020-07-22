Ми божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордон

Разом з чоловіком та синами смілива співачка полетіла до Туреччини
Співачка Джамала всього місяць тому народила другого сина - малюк Селім-Гірай з'явився на світ 19 червня. При цьому зірка не стала засиджуватися в декреті - вона активно повертає колишню форму, ходить на прогулянки з малюком і навіть встигла виступити на сцені. Тепер же сміла артистка вирішила відправитися на відпочинок - причому за кордон.
Разом з чоловіком Бекіром, дворічним Еміром-Рахманом і новонародженим Селімом вони вирушили до Туреччини, де живе сестра співачки. Відпустку сімейство планує провести на узбережжі Мармаріса. На своїй сторінці в Instagram Джамала показала фото з аеропорту і зазначила, що вони вирішили не брати в поїздку нянь і сподіваються впоратися своїми силами.
На фото співачка зображена з рідними в оточенні валіз і з коляскою малюка. Для польоту вона вибрала зручне довге плаття-сорочку.
"Нарешті це сталося! Ми зважилися. Відпустка. Довгоочікувана. По-особливому вистраждана. Так, ми божевільні! Вирушили в поїздку з двома маленькими дітьми без нянь, бабусь і дідусів, просто коляски і ми сповнені любові і ентузіазму підкорювати світ. Гаразд, не світ, а просто узбережжі Мармаріса.
Загалом:
• масковий режим — дотримано
• соціальна дистанція — намагалися дотримуватися, але в літаку всі плотнячком.
На четвертій фотографії Емір демонструє своє ставлення до маски.
P. S. Так, маски — це дуже важко. Як пройшов політ, розповім як-небудь потім. Здоров'я нам усім та гарного відпочинку!" - поділилася емоціями зіркова мама.
Джамала з чоловіком і дітьми полетіла на відпочинок до Туреччини (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Користувачі мережі захоплюються сміливістю Джамали і бажають їй доброго відпочинку.
Скріншот коментарів
Раніше Джамала показала прогулянку з новонародженим сином і захопила стильним луком.