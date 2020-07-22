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Ми божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордон

Середа 22 липня 2020 12:34
Ми божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордон
Джамала з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Разом з чоловіком та синами смілива співачка полетіла до Туреччини

Співачка Джамала всього місяць тому народила другого сина - малюк Селім-Гірай з'явився на світ 19 червня. При цьому зірка не стала засиджуватися в декреті - вона активно повертає колишню форму, ходить на прогулянки з малюком і навіть встигла виступити на сцені. Тепер же сміла артистка вирішила відправитися на відпочинок - причому за кордон.

Разом з чоловіком Бекіром, дворічним Еміром-Рахманом і новонародженим Селімом вони вирушили до Туреччини, де живе сестра співачки. Відпустку сімейство планує провести на узбережжі Мармаріса. На своїй сторінці в Instagram Джамала показала фото з аеропорту і зазначила, що вони вирішили не брати в поїздку нянь і сподіваються впоратися своїми силами.

Ми божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордон

На фото співачка зображена з рідними в оточенні валіз і з коляскою малюка. Для польоту вона вибрала зручне довге плаття-сорочку.

Ми божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордон

"Нарешті це сталося! Ми зважилися. Відпустка. Довгоочікувана. По-особливому вистраждана. Так, ми божевільні! Вирушили в поїздку з двома маленькими дітьми без нянь, бабусь і дідусів, просто коляски і ми сповнені любові і ентузіазму підкорювати світ. Гаразд, не світ, а просто узбережжі Мармаріса.
Загалом:
• масковий режим — дотримано
• соціальна дистанція — намагалися дотримуватися, але в літаку всі плотнячком.
На четвертій фотографії Емір демонструє своє ставлення до маски.
P. S. Так, маски — це дуже важко. Як пройшов політ, розповім як-небудь потім. Здоров'я нам усім та гарного відпочинку!" - поділилася емоціями зіркова мама.

Ми божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордонМи божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордон

Джамала з чоловіком і дітьми полетіла на відпочинок до Туреччини (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Користувачі мережі захоплюються сміливістю Джамали і бажають їй доброго відпочинку.

  • Милуюся вами
  • Ух ти!! Джа, ми дуже раді за вас, улюблені. відмінного відпочинку і терпіння
  • Ось це ви відчайдушні! Круто!
  • Класні
  • Хорошого відпочинку
  • Молодці!!! Гарного відпочинку!!!
  • Гарного вам і діткам відпочинку
  • Які відважні. Гарного відпочинку
  • Які ж ви гарні, щастя вашій сім'ї ї
  • І молодці! Це прекрасно

Ми божевільні: Джамала з двома маленькими дітьми вирушила на відпочинок за кордон

Скріншот коментарів

Раніше Джамала показала прогулянку з новонародженим сином і захопила стильним луком.

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