Бейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини Індії

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Співачка приміряла образи східної принцеси

Знаменита американська співачка Бейонсе виступила на дещо незвичному для себе заході - східному весіллі. 8-9 грудня в Удайпурі відбулося весілля самої багатої спадкоємиці Індії і однією з найзавидніших наречених світу - Іші Амбані, дочки індійського бізнесмена-мільярдера Мукеша Амбані. Дівчина вийшла заміж за 33-річного магната Ананда Пирама, чий статок оцінюється в 4,48 мільярда доларів.

До речі, нафтовий магнат Мукеш Амбані - найбагатша людина Індії. За версією журналу Forbes, його статки перевищують 63 мільярда доларів. Так що весілля своєї доньки він влаштував по-справжньому розкішне.

Фото: Іша Амбані (instagram.com/ambani.isha)

37-річна Бейонсе опублікувала у своєму Instagram кілька фото з свята. На них вона зображена у розкішному червоному платті в східному стилі, розробленому Абу Яні Сандіп Хосла - одним з найстаріших і відомих модних будинків в Індії.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Цей наряд був виготовлений спеціально для весілля. Співачка доповнила його золотими прикрасами ручної роботи.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Під час виступу зірка заспівала свої хіти Perfect і Crazy In Love.

Крім того, вона змінила кілька нарядів, продемонструвавши також свої традиційні сексуальні боді.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Серед гостей заходу була колишній кандидат в президенти від демократів Хілларі Клінтон, Пріянка Чопра зі своїм чоловіком Ніком Джонасом та інші.

Нагадаємо, Пріянка Чопра на першому світському виході після весілля блищала в блискучому Elie Saab. Після тижня весільних урочистостей знамениті молодята Пріянка Чопра і Нік Джонас стали почесними гостями камерного вечері в Мумбаї, який влаштувала для друзів і партнерів засновниця програми для знайомств Bumble - Уітні Вульф-Херд.

Ми також писали про те, що Регіна Тодоренко вперше прокоментувала своє весілля.

До речі, Forbes назвав саму високооплачувану співачку 2018 року.

Відео: РБК-Україна