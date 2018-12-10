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Бейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини Індії

Lite » Зірки 10.12.2018 - 17:03
Бейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини Індії
Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Співачка приміряла образи східної принцеси

Знаменита американська співачка Бейонсе виступила на дещо незвичному для себе заході - східному весіллі. 8-9 грудня в Удайпурі відбулося весілля самої багатої спадкоємиці Індії і однією з найзавидніших наречених світу - Іші Амбані, дочки індійського бізнесмена-мільярдера Мукеша Амбані. Дівчина вийшла заміж за 33-річного магната Ананда Пирама, чий статок оцінюється в 4,48 мільярда доларів.

До речі, нафтовий магнат Мукеш Амбані - найбагатша людина Індії. За версією журналу Forbes, його статки перевищують 63 мільярда доларів. Так що весілля своєї доньки він влаштував по-справжньому розкішне.

Бейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини Індії

Фото: Іша Амбані (instagram.com/ambani.isha)

37-річна Бейонсе опублікувала у своєму Instagram кілька фото з свята. На них вона зображена у розкішному червоному платті в східному стилі, розробленому Абу Яні Сандіп Хосла - одним з найстаріших і відомих модних будинків в Індії.

 

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Цей наряд був виготовлений спеціально для весілля. Співачка доповнила його золотими прикрасами ручної роботи.

Бейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини ІндіїБейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини Індії

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Під час виступу зірка заспівала свої хіти Perfect і Crazy In Love.

Крім того, вона змінила кілька нарядів, продемонструвавши також свої традиційні сексуальні боді.

Бейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини ІндіїБейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшої людини Індії

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Серед гостей заходу була колишній кандидат в президенти від демократів Хілларі Клінтон, Пріянка Чопра зі своїм чоловіком Ніком Джонасом та інші.

Нагадаємо, Пріянка Чопра на першому світському виході після весілля блищала в блискучому Elie Saab. Після тижня весільних урочистостей знамениті молодята Пріянка Чопра і Нік Джонас стали почесними гостями камерного вечері в Мумбаї, який влаштувала для друзів і партнерів засновниця програми для знайомств Bumble - Уітні Вульф-Херд.

Ми також писали про те, що Регіна Тодоренко вперше прокоментувала своє весілля.

До речі, Forbes назвав саму високооплачувану співачку 2018 року.

Відео: РБК-Україна

Пріянка Чопра на першому світському виході після весілля блищала в яскравому Elie Saab Регіна Тодоренко і Влад Топалов одружилися: фото з весілля
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