"Бесстыдница": Каменських розбурхала мережу відвертим фото

Багато підписників поставилися до знімка співачки досить критично
Популярна українська співачка Настя Каменських викликала бурхливі обговорення в мережі своїм новим знімком. Досить відверте фото артистка опублікувала в Instagram.
На ньому Настя позує перед дзеркалом без нижньої білизни, при цьому піднявши футболку і оголивши сідниці.
Фото: Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Підписала знімок виконавиця назвою своєї пісні - "Попа, як у Кім", тим самим натякаючи на схожість своєї п'ятої точки з відомими формами Кім Кардашьян.
Фанати були розбурхані фото, яке за годину набрало більше 73 тисяч лайків і майже тисячу коментарів.
При цьому багато розкритикували Каменських, назвавши подібний знімок занадто відвертим.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Хоча знайшлися і такі, які похвалили фото.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, Настя Каменських показала улюблене вправу для стрункої фігури і гарного настрою.
Раніше Каменських представила свій перший сольний альбом під назвою "No Komments". Крім того, артистка презентувала новий кліп на пісню "Lomala".
До речі, нещодавно Каменських в леопардовому вбранні здивувала мережа.
Відео: РБК-Україна