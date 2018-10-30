"Бесстыдница": Каменських розбурхала мережу відвертим фото

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Багато підписників поставилися до знімка співачки досить критично

Популярна українська співачка Настя Каменських викликала бурхливі обговорення в мережі своїм новим знімком. Досить відверте фото артистка опублікувала в Instagram.

На ньому Настя позує перед дзеркалом без нижньої білизни, при цьому піднявши футболку і оголивши сідниці.

Фото: Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписала знімок виконавиця назвою своєї пісні - "Попа, як у Кім", тим самим натякаючи на схожість своєї п'ятої точки з відомими формами Кім Кардашьян.

Фанати були розбурхані фото, яке за годину набрало більше 73 тисяч лайків і майже тисячу коментарів.

При цьому багато розкритикували Каменських, назвавши подібний знімок занадто відвертим.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Хоча знайшлися і такі, які похвалили фото.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських показала улюблене вправу для стрункої фігури і гарного настрою.

Раніше Каменських представила свій перший сольний альбом під назвою "No Komments". Крім того, артистка презентувала новий кліп на пісню "Lomala".

До речі, нещодавно Каменських в леопардовому вбранні здивувала мережа.

Відео: РБК-Україна