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"Бесстыдница": Каменських розбурхала мережу відвертим фото

Lite » Зірки 30.10.2018 - 11:48
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Багато підписників поставилися до знімка співачки досить критично

Популярна українська співачка Настя Каменських викликала бурхливі обговорення в мережі своїм новим знімком. Досить відверте фото артистка опублікувала в Instagram.

На ньому Настя позує перед дзеркалом без нижньої білизни, при цьому піднявши футболку і оголивши сідниці.

&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фотоФото: Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписала знімок виконавиця назвою своєї пісні - "Попа, як у Кім", тим самим натякаючи на схожість своєї п'ятої точки з відомими формами Кім Кардашьян.

Фанати були розбурхані фото, яке за годину набрало більше 73 тисяч лайків і майже тисячу коментарів.

При цьому багато розкритикували Каменських, назвавши подібний знімок занадто відвертим.

&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото

&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото

&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото

&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото

&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Хоча знайшлися і такі, які похвалили фото.

&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото

&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото&quot;Бесстыдница&quot;: Каменських розбурхала мережу відвертим фото

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських показала улюблене вправу для стрункої фігури і гарного настрою.

Раніше Каменських представила свій перший сольний альбом під назвою "No Komments". Крім того, артистка презентувала новий кліп на пісню "Lomala".

До речі, нещодавно Каменських в леопардовому вбранні здивувала мережа.

Відео: РБК-Україна

Новини України Настя Каменськихпевецфигура
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