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Нескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендом

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.02.2019 - 16:58
Нескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендом
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча похвалилася довгими ногами в модних панчохах зі стразами

Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна, яка не раз викликала щире захоплення як фанатів, так і неупередженої аудиторії, своїм стилем і почуттям смаку, в черговий раз використала свіжий модний тренд у створенні образу. На знімку, який Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram, ведуча одягнена в максі-сукню кольору електрик і чорні колготки в сітку зі стразами.

Телеведуча створила модний консервативний образ, основу якого склало довге плаття синього кольору Dafna May, колготки в сіточку зі стразами від ZARA, чорні класичні босоніжки Gianvito Rossi і довгі висячі сережки ACCENTUATE.

Нескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендом

Маша Єфросиніна в Instagram захопила фанатів модним чином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Коли неділя - маленький понеділок", - написала Єфросиніна у підписі до світлини.

Нескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендомНескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендом

Скріншот поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники, як завжди, стали захоплюватися відмінним почуттям смаку і стилю Маші Єфросиніної. Практично всі відзначили, що у телеведучої відмінна фігура, особливо довгі і стрункі ноги.

Нескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендомНескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендом

Нескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендомНескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендом

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що раніше Єфросиніна вразила стрункою фігурою в комбінезоні ELENAREVA.

Раніше Маша Єфросиніна зізналася, що "забила" на фігуру.

Відео: РБК-Україна

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