Нескінченні ноги: Єфросиніна підкорила мережу новим модним трендом

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча похвалилася довгими ногами в модних панчохах зі стразами

Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна, яка не раз викликала щире захоплення як фанатів, так і неупередженої аудиторії, своїм стилем і почуттям смаку, в черговий раз використала свіжий модний тренд у створенні образу. На знімку, який Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram, ведуча одягнена в максі-сукню кольору електрик і чорні колготки в сітку зі стразами.

Телеведуча створила модний консервативний образ, основу якого склало довге плаття синього кольору Dafna May, колготки в сіточку зі стразами від ZARA, чорні класичні босоніжки Gianvito Rossi і довгі висячі сережки ACCENTUATE.

Маша Єфросиніна в Instagram захопила фанатів модним чином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Коли неділя - маленький понеділок", - написала Єфросиніна у підписі до світлини.

Скріншот поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники, як завжди, стали захоплюватися відмінним почуттям смаку і стилю Маші Єфросиніної. Практично всі відзначили, що у телеведучої відмінна фігура, особливо довгі і стрункі ноги.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що раніше Єфросиніна вразила стрункою фігурою в комбінезоні ELENAREVA.

Раніше Маша Єфросиніна зізналася, що "забила" на фігуру.

Відео: РБК-Україна