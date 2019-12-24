Нескінченно щасливі і закохані: Лілія Ребрик поділилася архівними кадрами з весілля

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поділилася ексклюзивними подробиці свого весілля, яка відбулася 8 років тому

Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий – одна з найбільш міцних і зразкових пар українського шоу-бізнесу. Їх сімейною ідилією можна тільки захоплюватися! Так, 23 грудня "дика сімейка" відсвяткувала 8-ю річницю шлюбу – "жерстяне весілля". Пара зустріла знаменну дату в ... поїзді! Лілія та Андрій прямували в Краматорськ на "Різдвяний FEST-2019". Ведуча вирішила згадати про те, що сталося рівно 8 років тому і поділилися з шанувальниками в Instagram ексклюзивними архівними фото з весілля.

Теледіва познайомилася з майбутнім чоловіком на головному майданчику країни під час участі в шоу "Танці з зірками". Пара хотіла розписатися без шуму і не привертати увагу до події. Але вийшло навпаки.

"Як це було 8 років тому. 23 грудня 2011р. Ми з @andrii_dykyi хотіли тихенько собі розписатися, а вийшло - голосно , на всю країну. Моя сестра @yuliana_todoriuk вирішила зробити нам сюрприз і потай зібрала найближчих друзів у потрібний час у потрібному місці. А серед друзів - є і журналісти. А з ними були й камери і в результаті - гучне весілля з рушником, голубами, пелюстками троянд... А вже ввечері на гала-концерті "Танців" вся країна побачила сюжет, а ми танцювали свій весільний вальс", - пригадує Лілія.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

На знімках щасливі наречений і наречена не можуть приховати хвилювання. Лілія прийшла на розпис у сукні-футлярі по фігурі молочного кольору і високих замшевих світлих чоботях, а Андрій – у класичному костюмі і білій сорочці.

Шанувальники пари не змогли стримати свого захоплення і не скупилися на побажання.

Вітаю! Ві залишились такими ж щасливими, як і 8 років тому ! Хай цей вогник у ваших очах ніколи не потьмяніє!

Всіх благ вам, нехай ваша 8 річниця стане для вашої сім'ї знаком нескінченності щастя, нескінченності здоров'я, взаєморозуміння і підтримки один одного

Вітаю! Нехай Ваша сім'я буде завжди такою неймовірною

Ваша пара як сонечко. Дуже приємно за вами спостерігати! Щастя у всіх його проявах, благополуччя і здоров'я Вам і Вашим близьким!

Лілічка, фото з голубами - це просто для нащадків! Зробіть портрет... Просто світитесь фото щастям!

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