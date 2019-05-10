Нескінченна ніжність: Аліна Гросу вперше показала свого нареченого

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Співачка виглядає щасливою і закоханою

Співачка і актриса Аліна Гросу приголомшила прихильників новиною про те, що вона зібралася під вінець! Про свого обранця поки дівчина розповіла дуже мало – виявилося, що молодого чоловіка звуть Олександр, він бізнесмен-початківець, а пара разом вже чотири роки, і весь цей час артистка майстерно приховувала своє особисте життя. Втім, тепер на її пальчику виблискує обручка – коханий зробив пропозицію співачці в Празі і там же, в столиці Чехії, вона вже встигла відгуляти веселий дівич-вечір. Також зірка зважилася вперше показати свою другу половинку шанувальникам. Вона опублікувала романтичну фотосесії з Олександром в Instagram.

Щасливі закохані позують на фоні міських пейзажів Праги. Вони буквально світяться від щастя і не приховують ніжних почуттів один до одного. Правда, розглянути на знімках обличчя нареченого можна насилу, зате одразу видно, що в парі панує взаєморозуміння, а їх ніжне і трепетне ставлення один до одного видають міцні обійми і дотики.

На одному зі знімків Саша кружляє Аліну на руках, на іншому – вона сперлася про нареченого, сидячи на березі річки, і щасливо сміється. А от у кадрі пара тримається за руки і спостерігає за тим, як пливуть лебеді.

Фото: Аліна Гросу з нареченим (instagram.com/alina_grosu)

Ефектну фотосесію Аліна супроводила власною поезією. Дівчина написала про те, як важливо насолоджуватися кожною хвилиною і смакувати моменти щастя.

Фото: Аліна Гросу з нареченим (instagram.com/alina_grosu)

"Отсюда мы уходим в "никуда",

Сюда приходим будто с "ниоткуда" ..

У каждого свой путь - своя судьба,

Она как будто есть 8 чудо.

Сюда приходим.. ищем в этом смысл..

И знаем, что уйдем, в сто лет, когда-то..

Сто лет - так много, но как миг на жизнь -

Он наш подарок или он - расплата?

Отсюда мы уходим в "никуда",

Есть лишь "сейчас", чтоб в памяти остаться…

И нет у нас ни завтра, ни вчера...

Лишь миг... длинною в жизнь.. счастливым быть..пытаться", - закінчила вона свій поетичний етюд.

Фото: Аліна Гросу з нареченим (instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники Аліни захопилися парою. Вони відзначили, що молоді люди світяться молодістю, красою та щастям. До речі, особливо спостережливі фанти припустили, що наречений співачки – російський актор Олександр Головін, зірка серіалу "Кадети".

"Це він, і які Ви милі!", "Щастя вам, щоб ви були разом все життя!", "Заечки, я просто закохана в вашу пару, шалено!", "Ось він, щасливчик! Щастя вам!" "Аліночка, ти просто супер! Будьте щасливі!", "Дуже чуттєво! Люблю ваші вірші", "Головін? З "Кадетів"?" - цікавилися підписники.

Раніше Аліна Гросу Аліна Гросу захопила фанів ефектним портретним знімком в чуттєвому образі.