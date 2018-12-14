"Милий пузанчік": Тодоренко тренувалася на останніх місяцях вагітності (відео)

Регіна Тодоренко (фото: facebook.com)

Телеведуча Регіна Тодоренко показала як правильно займатися йогою під час вагітності

Регіна Тодоренко, колишня телеведуча "Орла і Решки", яка 5 грудня народила сина в одній з московських лікарень, показала в Instagram, що йога – це не просто сидіння і даремна трата часу, а прокачування тіла і мозку. Вона опублікувала відео одного з тренувань, де займається йогою на останніх місяцях вагітності.

За допомогою йога-практик, запевняє Тодоренко, можна навчитися керувати своїм тілом.

"Йога вчить витривалості і тому, як правильно поводитися з власним тілом, не силуючи його", – запевняє співачка.

Регіна, вагітність і йога (відео: instagram.com/reginatodorenko/)

На думку Регіни, під час вагітності йога – один із ефективних способів підготовки до пологів.

"Під час вагітності ще більш важливо і потрібно займатися йогою, звичайно, якщо немає протипоказань лікаря, адже йога – це один з найефективніших способів підготуватися до пологів", – стверджує ведуча.

Також Регіна подякувала "йога-наставнику", яка була поруч майже всю вагітність телеведучої.

Фолловери підтримали Регіну в її бажанні вести активний спосіб життя незважаючи ні на що, а також захопилися її здатністю сідати на шпагат.

"Так, йога правда дарує гармонію. Регіна захоплююся вами! У вагітність теж починала займатися йогою, але лікарі заборонили", – написала allaabrosimovaalla.

"Вмієте сідати на шпагат?", – здивувалася karpenko_dasha06Вы.

"Ви милий пузанчік, прошу вибачення за нетактовність ... але я від щирого серця бажаю здоров'я Вам і крихті!", - милується kireeva.ksusha.

"Яка ви розумниця! Спасибі вам за відео і завжди позитивний настрій", - дякує ksutereshonkova.

"Молодець! У здоровому тілі - здоровий дух! Начебто і оскома вже від цього виразу, але ж правда ж ?!" - пише tainy_moey_kuhni.

Скріншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше чоловік Тодоренко – Влад Топалов попросив припинити цькування його дружини в мережі і дати їм можливість насолодитися сімейним життям.

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