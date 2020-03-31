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Вагітність або невдале вбрання? Кетрін Шварценеггер "засвітила" кругленький животик

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.03.2020 - 16:32
Вагітність або невдале вбрання? Кетрін Шварценеггер "засвітила" кругленький животик
Кетрін Шварценеггер (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Пара готується до поповнення в сімействі

Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт, які одружилися в червні минулого року, за чутками, незабаром стануть батьками. Новину спровокувала сама дочка Арнольда Шварценеггера своїм вбранням. А вірніше – злегка розповнілою фігурою під ним. На прогулянку з родиною вона вирушила в легінсах, а також вільного крою футболці, яка не змогла прикрити кругленький животик дівчини. Фото були зроблені папараці, так що не виключено, що зірка просто щільно пообідала або ж виною тому невдалий ракурс. Але в будь-якому випадку, раніше такі чутки ніколи не з'являлися в мережі. А, як відомо, диму без вогню не буває.

Вагітність або невдале вбрання? Кетрін Шварценеггер &quot;засвітила&quot; кругленький животикПара на прогулянці (фото: принтсрин instagram.com/justjared)

Нагадаємо, Кріс Пратт і Кетрін Шварценеггер одружилися 8 червня після року стосунків. Торжество пройшло в тісному сімейному колі на березі моря на ранчо Сан Ісідро в Монтесіто і, за словами очевидців, було неймовірно зворушливим і розкішним. Молодят прийшла привітати вся сім'я, включаючи Арнольда Шварценеггера, Марію Шрайвер, сестер і братів нареченої, сина Кріса від попереднього шлюбу, а також безліч друзів.

Вагітність або невдале вбрання? Кетрін Шварценеггер &quot;засвітила&quot; кругленький животикВесілля знаменитостей (фото: instagram.com/katherineschwarzenegger)

Цікаво, що познайомила пару мама дівчини – Марія Шрайвер. Вона була знайома з відомим актором і, як і кожній мамі, їй прийшла в голову ідея, що донька могла б скласти з красенем відмінну партію. І, як бачимо, вона не помилилася. Деякий час закохані приховували свої стосунки. Офіційно вони підтвердили роман у грудні 2018-го, коли Кріс зробив на честь дня народження своєї коханої зворушливий колаж. «...Я ціную кожну хвилину, проведену з тобою...», – писав Кріс в пості.

Так що народження дитини – логічне продовження розвитку стосунків закоханих. До речі, чоловік Кетрін якось в інтерв'ю зізнався, що вони готові до такого кроку. «З Божою допомогою у свій час вона стане чудовою мамою. У неї прекрасні батьки, брати і сестра, вона заповнює всі мої недоліки», – не міг стримати емоцій Пратт.

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