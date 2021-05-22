Вагітність їй до лиця: Катя Осадча в наряді з глибоким декольте підкорила мережу

Катя Осадча зараз вагітна третьою дитиною , однак поки що телеведуча продовжує активно працювати. Разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони вели церемонію фіналу конкурсу краси Місіс Україна 2021, яка відбулася 21 травня.

Теледіва в своєму Instagram показала, який ефектний наряд вона вибрала для урочистого моменту.

Так, Катя з'явилася в пишній рожевій сукні з корсетом. Вона повністю оголює плечі знаменитості, а також підкреслює глибину декольте і її пишний бюст. Животик же прихований за пишною оборкою вбрання.

Волосся Осадча зібрала в пучок і одягла витончений металевий обруч, а також масивні сережки. Завершує лук макіяж з акцентом на очі.

Ведуча щасливо посміхається на фото з чоловіком Юрієм Горбуновим, який був у класичному чорному костюмі з метеликом.

Вагітна Катя Осадча зачарувала яскравим виходом з Юрієм Горбуновим (фото: instagram.com/kosadcha)

"П'ятниця разом - на роботі, але разом. А що ви робите в цей вечір п'ятниці?"- підписала кадри Катерина.

Шанувальники розчулилися яскравим знімкам пари і відзначили, що вагітність Осадчій до лиця. А ось її наряд викликав неоднозначну реакцію у фоловерів - деяким він не сподобався і нагадав штору.