Вагітна зірка Танців з зірками зізналася, коли народить другу дитину

Ілона Гвоздьова та Дмитро Танкович (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона Гвоздьова розповіла, скільки зараз важить

Хореограф Ілона Гвоздьова стала справжньою сенсацією нового сезону шоу Танці з зірками, адже вона зважилася взяти участь у проекті, будучи глибоко вагітною. Подібне рішення, а також виступ у першому ефірі, де вони з партнером Дмитром Танковичем танцювали ча-ча-ча, викликало неоднозначну реакцію в мережі - неабияка кількість людей піддали танцівницю критиці.

Однак Гвоздьова вважає, що вагітність - не хвороба, а тому намагається не звертати уваги на недоброзичливців. У розділі сториз свого Instagram вона вирішила відповісти на запитання підписників. Танцівниця розповіла, на якому терміні зараз знаходиться, скільки важить і як себе почуває.

Так, Ілона зізналася, що важить зараз 69 кілограмів.

При цьому вона почуває себе добре, тільки трохи набрякають ноги і руки і болить спина - але танці дозволяють їй забути про всі незручності.

Хореограф поділилася, що народжувати другу дитину - а вже відомо, що це буде хлопчик, вона буде в жовтні.

А на запитання, чи не важко їй танцювати в положенні, відповіла так: "Важко жити зараз в наш час, краще танцювати, ніж загострювати увагу на все, що відбувається навколо нас".

Також Гвоздьова розповіла, що її донька Валерія вважає, що ім'я майбутнього братика красивіше, ніж її.

Ілона Гвоздьова поспілкувалася з шанувальниками і відповіла на їх запитання (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Нагадаємо, раніше вагітна Ілона Гвоздьова висловилася про участь у Танцях з зірками з животом і реакцію на критику в мережі.