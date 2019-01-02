Вагітна Тіна Кунаки показала кругленький животик на пляжі

Фото: Тіна Кунаки і Венсан Кассель (instagram.com/vincentcassel)

Подружжя офіційно підтвердило чутки про вагітність 21-річної дружини Венсана Касселя

Чутки про те, що Тіна Кунаки, 21-річна дружина відомого французького актора, 52-річного Венсана Касселя чекає дитину, з'явилися за кілька днів до Нового року. Подружжя ніяк не коментувало цю інформацію, однак на самому початку 2019 року все ж підтвердило: вони стануть батьками. Радісною новиною вони поділилися на своїх сторінках у соціальній мережі Instagram.

Тіна опублікувала у своєму акаунті дуже красномовне фото - на ньому вона зображена повністю оголеною на пляжі, демонструючи помітно кругленький животик. На знімку модель прикриває груди капелюхом і радісно сміється.

"Самий щасливий Новий рік", - підписала кадр Кунаки.

Фото: Тіна Кунаки (instagram.com/tinakunakey)

Трохи пізніше Венсан також поділився з підписниками щасливою звісткою. Актор опублікував зворушливе відео, на якому він ніжно цілує живіт дружини.

Відео: (instagram.com/vincentcassel)

У нього вже є двоє дітей від Моніки Беллуччі, а для Тіни ця дитина буде першою.

Зазначимо, що Кунаки і Кассель зараз відпочивають у Бразилії. Там же пара, яка одружилася в серпні 2018 року, відсвяткувала Різдво і Новий рік.

Нагадаємо, що раніше ми писали про недавній спільний вихід подружжя у світ - вони побували на прем'єрі фільму "Імператор Парижа", в якому Венсан зіграв головну роль. На знімках, зроблених в кінотеатрі, Тіна виглядає стрункою і запідозрити її у вагітності тоді було складно.

Крім того ми повідомляли, що відома італійська актриса Моніка Беллуччі, яка після розставання з Венсаном Касселем ніяк не коментувала своє особисте життя, вперше розповіла про свого бойфренда. Вона зізналася, що давно вже знаходиться у відносинах і цілком щаслива.

Зазначимо, Моніка Белпуччі нещодавно позувала для глянцю в нарядах українських дизайнерів.

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