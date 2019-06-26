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"Вагітна?" Настя Каменських у відвертій сукні насторожила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.06.2019 - 12:32
"Вагітна?" Настя Каменських у відвертій сукні насторожила мережу
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала гарячий літній образ

Настя Каменських не перестає інтригувати шанувальників, що задаються одним і тим же питанням: чи вагітна зірка? Якось співачка зізналася, що мріє про дитину і відчуває, що вона готова до появи на світ малюка. Після весілля з продюсером і репером Потапом під час відпочинку молодят в Туреччині, фани запідозрили Настю в цікавому положенні. Дівчині довелося оправдовуватися, мовляв вона просто не обмежувала себе в харчуванні і дозволила зайве. Свіже фото зірки на instagram-сторінці знову змусило підписників артиски хвилюватися – вони побачили на знімку измнения в фігурі співачки.

Настя позує на кам'яних сходах у відвертій сукні тілесного відтінку, яка повторює вигини її тіла. Свій образ жагуча брюнетка доповнила золотистими босоніжками з тонкими ремінцями та витонченими аксесуарами - браслетами, ланцюжками і сережками-кільцями.

Шанувальники вирішили придивитися до кадру уважніше, а деякі знову заговорили про вагітність артистки і навіть знайшли докази цього. Інші ж захопилися апетитними формами Насті і залишили для неї масу компліментів.

&quot;Вагітна?&quot; Настя Каменських у відвертій сукні насторожила мережу

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Походу вже вагітна", "Настя, ти вагітна", "Вам не здається, що у Насті живіт?", "Вона вагітна?!", "Яка ти красива. Сума зійти!", "Та не вагітна вона, це жирок", "Ідеально жіночно і краса збиває з ніг!", "Шикарна!", "Соковита бомбита", "Мега красуня", "Ти просто розкішна дівчина", "Вагітна чи що, шалено красива", - відзначали захоплені коментатори.

 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Потап зворушив мережу романтичним кадром у сутінках з Настею Каменських.

Раніше Настя Каменських в облягаючому комбінезоні зі шкіри похвалилася стрункими формами і нескінченними ногами.

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