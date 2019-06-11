Вагітна Лілія Подкопаєва зачарувала total white образом в Одесі

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаєва прогулялася по Одесі

Лілія Подкопаєва останнім часом все частіше балує багатотисячну армію шанувальників яскравими моментами свого життя. Нагадаємо, що на даний момент українська гімнастка знаходиться в очікуванні своєї третьої дитини. При цьому слід відзначити, що це друга вагітність Лілії. Першу дитину (12-річний син Вадим) Подкопаєва усиновила зі своїм попереднім чоловіком – бізнесменом Тимофієм Нагорним. Другу дитину (11-річна дочка Кароліна) Подкопаєва народила через рік після усиновлення Вадима. І ось, 40-річна спортсменка готується стати щасливою мамою втретє.

Поки що Лілія всіляко відпочиває, набирається сил, відвідує багато світських і спортивних заходів. А нещодавно показала шанувальникам, як розслабляється в Одесі.

На своїй instagram-сторінці Лілія показала літнє фото, на якому позує на тлі басейну, розташованого на території одного з безлічі одеських ресторанів. Для прогулянки гімнастка вибрала легкий образ в білих тонах. На Лілії білі штани – кльош, майка і легка кофточка.

Лілія Подкопаєва на відпочинку в Одесі (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Одеса - Одеса, оптимізму дотепності та винахідливості справжніх одеситів можна лише по-доброму заздрити!... Ой, мені все одно, лише б ТАК", - з гумором підписала фото Подкопаєва.

Шанувальники української спортсменки також залишили кілька коментарів під фото:

"Відмінне місце в Одесі"

"Як за кордоном))"

"Така світла і легка"

"Лілія, ви прекрасні"

Нагадаємо, до цього Лілія Подкопаєва встигла відвідати з дітьми балет в Києві. Вона відвідала Національну оперу України і подивилася виставу за участю української прими-балерини Олени Філіп'євою.

Ігор Дубинський і Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Також відзначимо, що вперше про другу вагітність Подкопаєвої стало відомо в березні цього року. Тоді спортсменка зі своїм нареченим (бізнесмен Ігор Дубінський) відвідали щорічну церемонію нагородження "Людина року" у Києві. Спортсменку зустріла ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча, яка першою і повідомила приємну новину громадськості.