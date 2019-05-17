ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вагітна? Українська співачка розбурхала фанів кругленьким животом

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.05.2019 - 12:26
Вагітна? Українська співачка розбурхала фанів кругленьким животом
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Нове фото артистки викликало бурхливі суперечки в мережі

Учасниця групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха намагається не виставляти своє особисте життя напоказ - нещодавно стало відомо, що у співачки є наречений, проте вона не розкриває ніяких подробиць про обранця, стверджуючи, що щастя любить тишу. Однак нові фото артистки в Instagram викликали бурхливі суперечки серед її підписників - багато розгледіли на них нібито помітно кругленький животик і тут-таки запідозрили її у вагітності.

На фото Вікторія позує на тлі заходу сонця на набережній міста Дніпро біля блискучої зеленої кулі, притулившись до неї спиною. При цьому її живіт дійсно трохи випирає, що і змусило фанів задуматися про "цікаве положення" виконавиці.

Вагітна? Українська співачка розбурхала фанів кругленьким животом

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка зображена в джинсах і короткій футболці, яка задерлася ще більше, так як дівчина підняла руки над головою.

"Доторкнулась до кульки, загадала бажання. Сподіваюся воно збудеться", - інтригуюче підписала публікацію Смеюха.

Вагітна? Українська співачка розбурхала фанів кругленьким животомВагітна? Українська співачка розбурхала фанів кругленьким животом

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

При цьому деякі підписники запевняють, що Віка зовсім не вагітна, так як живіт випирає відразу під грудьми, а при вагітності такого не буває, округлість знаходиться набагато нижче.

  • "Вагітна?"
  • "Схоже, що вагітна"
  • "Блін, ну який животик?? Під грудьми він росте, чи що?"
  • "Якийсь дивний живіт) як на вагітність, так не в шлунку ж дитина росте)) Напевно просто невдало футболка загнулася)"
  • "З'явився животик"
  • "І мені животик здався))"
  • "Який животик, живіт під грудьми не росте! І якщо б вона справді була б в положенні, я думаю Віка б не виставляла своє щастя на показ і на всі загальний огляд та обговорення!! Щастя любить тишу і не призначене для огляду"
  • "Тільки колишні або нинішні вагітні не написали про те, що вагітна Тому що знають і розуміють, і бачать, що не вагітна"
  • "Дивний животик"
  • "Це вона просто натякнула, яке бажання, надула)"
  • "А мені здається, що вже збулося)"

Раніше Вікторія з "НеАнгелів" показала смішне і зворушливе відео. У ролику її маленька племінниця Ліза танцює з подружкою під хіт групи, намагаючись копіювати зірок.

Також ми писали про те, що Вікторія Смеюха з групи НеАнгели розбурхала мережу апетитними форми в бікіні під час відпочинку на острові Балі.

 

"Разом - рік": Віка з "НеАнгелів" вперше заговорила про нового нареченого Над прірвою! Солістка The Hardkiss зачарувала мережу неймовірними "американськими" фото
Новини України певецВіка СмеюхаНеАнгелы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся