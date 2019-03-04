Знову вагітна? Регіна Тодоренко спантеличила шанувальників пляжним фото

Телеведуча розповіла про неприємність, яка трапилася з нею під час відпочинку на пляжі в Дубаї

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая улетела с сыном в Дубае работать и отдыхать, рассказала о неприятностях, приключившихся с ней во время предыдущих посещений ОАЭ, когда ей доводилось бывать в городе проездом. Кроме того, ее пляжное фото в Instagram породило слухи о новом полонении в семье.

Звезда шоу "Орел и решка" рассказала, что когда-то сгорела во время пляжного отдыха, а особенно пострадала ее пятая точка. Именно потому она на обратном пути буквально умоляла стюардессу позволить ей стоять во время полета. Правда, в этот раз все сложилось очень удачно – ведущая наслаждается отдыхом и прекрасным сервисом, искренне восхищаясь уровнем развития Дубае.

"Я первый раз отдыхаю в Дубае, ранее была только проездом на пляже, где моя бедная задница стала бордового цвета, и весь следующий перелёт я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя. Дубай кажется мне городом будущего! Вдохновляет очень и заставляет развиваться.В общем, я решила снять влог о Дубае", - заявила ведущая.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

В "историях" она показала, как ездит по трассе на беспилотном электромобиле Tesla, удивляясь, как машина может перемещаться автоматически без вмешательства в процесс человека.

Поклонникам понравилось пляжное фото Регины, на котором она позирует в легком белом платье свободного кроя и ветровке. Кроме того, особо прозорливые подписчики рассмотрели под просторным нарядом знаменитости животик и стали интересоваться, не беременна ли она снова. Регина заверила, что это всего лишь оптическая иллюзия, пообещав показать снимок в купальнике.

"Регина, вы прекрасны. И с и без животика. Позитивная, весёлая, активная мега-мама", "Прекрасна", "Красавица... Кто говорит иначе, тот завидует!", "Классные ноги, конечно", "Мне одной кажется, что это старое фото и она тут беременная?", "Ты, что снова беременна?", "Мне показалось или будет пополнение в семье?", "Она опять что ли беременна?" - интересовались комментаторы.

"Это платье так ветром вздернуло. Нет у меня животика. Скоро выложу фото в купальнике, а то аж как-то не по себе от комментариев про живот", - написала Регина.

Напомним, что муж Регины Тодоренко, музыкант Влад Топалов очень соскучился по супруге и сыну и даже впал в депрессию из-за их отъезда.

Правда, пообщавшись с Региной по видеосвязи, а также после приободряющих комментариев поклонников, певец воспарял духом.