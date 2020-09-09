Б'ємося як одне серце: Каменських розсекретила формулу ідеальних стосунків з Потапом

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап і Настя Каменських публічно зізналися в коханні один одному

Потап і Настя Каменських захоплюють шанувальників не тільки своєю працездатністю і творчими досягненнями, але і трепетним ставленням один до одного, що вони не соромляться демонструвати, хоч пара довго приховувала свої стосунки. Потап неодноразово публічно зізнавався в коханні дружині і заявляв, що вони змінила його самого і його життя на краще, а Настя вважає чоловіка справжнім генієм і купається в любові і турботі, не забуваючи дарувати натхнення. Так, співачка стала гостею нового випуску шоу 2POPODCAST, яке виходить на однойменному YouTube-каналі.

Продюсер, який за сумісництвом є одним з ведучих проекту, дуже ніяковів у присутності дружини і не переставав зізнаватися їй у коханні, а Настя розкрила їх формулу ідеального союзу.

"Ми підтримуємо один одного і дивимося в одному напрямку. Це дуже важливо. Йдемо разом, б'ємося як одне серце, в унісон. Ми ж оберігали свої стосунки, довго не показували. Насправді навіть зараз ми відкрили якусь завісу, але все одно це дозовано робимо. У цьому повинна бути міра", - висловилася Настя.

Потап і Настя Каменських разом ростуть і розвиваються у відносинах (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап вирішив поставити дружині провокаційне питання – чи можливо любити одну людину все життя.

"Дуже важливо рости разом. Якщо одна людина йде в одну сторону, а інша – в іншу, то починається розлом. Буває, я начитаюсь чогось і мені хочеться щось поміняти, я приходжу до Льоші і кажу про це. Точно так само і Льоша. Це захоплює - людина, яка не зупиняється. Ти – така людина. Я тобою захоплююся. Я знаю, що ти не покинеш щось на півдорозі і підеш разом зі мною", - звернулася вона до чоловіка. "Я тебе люблю, крихітко", - не стримав почуттів продюсер, звертаючись до співачки.

Відео:YouTube /2POPODCAST

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських отримала хвилю критики через фото з кавуном.