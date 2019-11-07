В білій сукні та фаті: солістка НеАнгелів заінтригувала новими фото

Співачка позувала у весільному вбранні і з букетом
Вікторія Смеюха з групи НеАнгели захоплює спортивною формою і витонченою фігурою, яку з задоволенням демонструє на відпочинку в купальнику і у відвертих вбраннях. Співачка розповідала, що запорука її стрункості - спорт і правильне харчування, а крім того, вона нещодавно всерйоз зайнялася ще й танцями і ділиться відео з тренувань в мережі. А ось новими фото на своїй сторінці в Instagram артистка не на жарт заінтригувала прихильників!
На знімках Віка відображена в гримерці в облягаючому білому платті і мереживних рукавичках. На голові у дівчини фата, а в руках вона тримає весільний букет і загадково посміхається.
На ще одному фото співачка позує у повний зріст, захоплюючи довгими стрункими ніжками.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
В підпису Смеюха пояснила, що наділа цей наряд на зйомках шоу.
"Ви так довго цього чекали І ось я одягла білу сукню та фату. А ось з якого приводу — дивіться сьогодні у новому випуску програми Шалена Зірка на Новому о 21.00 !!!" - написала виконавиця.
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Підписники Вікторії відзначають, що їй дуже личить і бажають дівчині жіночого щастя. Деякі уважні також помітили, що це образ Кеті Перрі з одного з її кліпів і припустили, що українська артистка буде її пародіювати.
Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)
Нагадаємо, раніше Віка і Слава з НеАнгелів заглянули в майбутнє в "містичному" альбомі "13". Новий альбом НЕАНГЕЛИ - це історії про любов і розчарування.