В білій сукні та фаті: солістка НеАнгелів заінтригувала новими фото

Вікторія Смеюха з групи НеАнгели захоплює спортивною формою і витонченою фігурою, яку з задоволенням демонструє на відпочинку в купальнику і у відвертих вбраннях. Співачка розповідала, що запорука її стрункості - спорт і правильне харчування, а крім того, вона нещодавно всерйоз зайнялася ще й танцями і ділиться відео з тренувань в мережі. А ось новими фото на своїй сторінці в Instagram артистка не на жарт заінтригувала прихильників!

На знімках Віка відображена в гримерці в облягаючому білому платті і мереживних рукавичках. На голові у дівчини фата, а в руках вона тримає весільний букет і загадково посміхається.

На ще одному фото співачка позує у повний зріст, захоплюючи довгими стрункими ніжками.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

В підпису Смеюха пояснила, що наділа цей наряд на зйомках шоу.

"Ви так довго цього чекали І ось я одягла білу сукню та фату. А ось з якого приводу — дивіться сьогодні у новому випуску програми Шалена Зірка на Новому о 21.00 !!!" - написала виконавиця.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Підписники Вікторії відзначають, що їй дуже личить і бажають дівчині жіночого щастя. Деякі уважні також помітили, що це образ Кеті Перрі з одного з її кліпів і припустили, що українська артистка буде її пародіювати.

Яка краса!!!! Не можу намилуватися!!!!

Викуська, наша Улюблена Лялечка!!!!

треба буде подивитися. Бажаю знайти супутника життя, який підкорить ваше серце і ви надягнете білу весільну сукню

Тобі оченьььь йде

Це образ Кеті Перрі з кліпу Hot'n'Cold, буде дуже цікаво, обов'язково подивлюся!

Дуже гарна, дуже шикарна, просто неймовірна

перетворитеся в Кетті Перрі?)

Дуже симпатична

На кеті перрі схожа в образі

На фото 2 схожа на Кетті Перрі)

Яка ви красива наречена Хочу щоб у вас це сталося швидше. Бажаю вам величезного щастя

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, раніше Віка і Слава з НеАнгелів заглянули в майбутнє в "містичному" альбомі "13". Новий альбом НЕАНГЕЛИ - це історії про любов і розчарування.