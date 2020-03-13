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Бек МС alyona alyona презентує сольний проект Elina Elian

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2020 - 18:00
Бек МС alyona alyona презентує сольний проект Elina Elian
Elina Elian (фото: прес-служба)

Досі Еліна записувала м'який соул з чіл-хоповим бітом

Хто вона – ця яскрава вибухова дівчина з мікрофоном в руках? Це питання задають усі, хто хоч раз бував на живих виступах alyona alyona. Поруч із зіркою українського хіп-хопу подвійною порцією енергії заряджає публіку бек МС на ім'я Еліна, в музичних колах відома як Еліна Паніка.

Еліна вміло підхоплює технічно складні куплети Альони, в той самий момент, коли їй потрібно зробити вдих перед новою кулеметної атакою з римованих рядків. Вона підкреслює потрібні акценти в треках, перемикає увагу глядача і в цілому відмінно справляється зі своїм завданням. Але очевидно інше: Еліна здатна на більше.

Так, запуск сольного проекту був лише справою часу! До сих пір Еліна записувала м'який соул з чіл-хоповим бітом – патентований саунд її рідного міста Харкова. У 2016 році вона випустила дебютний міні-альбом «Розмови» під псевдонімом Паніка.

Elina Elian - Spring Talking (live)

У минулому не тільки вокалістка, а й танцівниця, Еліна любить пробувати себе в різних амплуа. Так, її новий проект Elina Elian – це модний сьогодні формат one woman/man live.

Її підхід дещо відрізняється від техніки відомого музиканта Dub FX. Тому не варто плутати. Це не live looping, в якому досить циклувати короткі фрагменти («лупи») і нашаровувати їх один на одного. Еліна використовує синтезатори і драм-машини, створюючи ритмічні малюнки і мелодії. А після сама ж і співає поверх створеного треку. Її дебютна робота "Spring Talking" – це не кліп і не lyric, а саме live формат.

Уважний глядач здогадається, що відео знято на території тієї ж вілли на Балі, де останні кілька місяців працювала над новим альбомом alyona alyona. Реп-зірка, до слова, вже встигла підтримати роботу Еліни в своєму Instagram. Що ж, відмінний трамплін для запуску нового проекту!

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