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Барських запускає серію одиночних вечірок в стилі #STAYHOME

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2020 - 13:01
Барських запускає серію одиночних вечірок в стилі #STAYHOME
Макс Барських (фото: прес-служба артиста)

Прем'єра треку: Самий успішний сингл зимово-весняного сезону «Лей, не жалей» стає ще танцевальніше. Офіційний ремікс вже в мережі!

17 тижнів перший сингл з фінального альбому туманотрилогии «1990» знаходиться в радіоефірі по всьому світу. За цей час «Лей, не жалей» встиг отримати «золотий статус» цифрових продажів і прозвучати сумарно в радіоефірі близько 800 тис. разів.

Безпрецедентним для нашого шоу-бізнесу є і той факт, що протягом 8-ми тижнів трек Барських утримує лідерство головного чарту медіапортала TopHit – Top Radio Hits, випереджаючи The Weeknd з його композицією Blinding Lights з різницею в 200 тисяч ефірів.

За статистикою цього ж аналітичного сервісу, трек «Лей, не жалей» протягом кожного тижня звучить не менш 60 тис. А це означає, що мінімум 6 радіостанцій у світі щохвилини відтворюють цей сингл.

З не меншим успіхом трек Макса Барських займає лідируючі позиції хіт-парадів всіх топових радіостанцій СНД, включаючи: Love Radio, Російська Хіт Europa Plus, Русское Радіо Україна, NRJ, Наше радіо і багатьох інших.

Новинкою Барських закликає слухачів залишатися в доброму настрої, дотримуючи всі запобіжні заходи.

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Новини України Макс Барських
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