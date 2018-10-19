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В бандажі і з милицями: Памела Андерсон налякала своїх фанатів

Lite » Зірки 19.10.2018 - 22:38
Фото: Памела Андерсон (instagram.com/pamelaanderson)
Фото: Памела Андерсон (instagram.com/pamelaanderson)

Зірка запостила знімок в мережу, де вона в бандажі та милиці. У неї серйозна травма ноги

Популярна в 90-х роках актриса і секс-символ цілого покоління "спасательница Малібу" Памела Андерсон, яка недасно розповіла, як журнал "Playboy" врятував їй життя, змусила не на жарт похвилюватися своїх шанувальників. Кінозірка запостила у свій Instagram фото, на якому видно, що вона отримала досить серйозну травму.

На чорно-білому знімку Памела сидить в халаті на дивані, а її ліва нога зафіксована медичним бандажем від коліна і до самої ступні. Поруч з нею лежать милиці.

В бандажі і з милицями: Памела Андерсон налякала своїх фанатів

Скріншот запису (instagram.com/pamelaanderson)

"Bonjour, добрий ранок – Merci гарну турботу про мене", - підписала фотографію актриса.

На щастя, обожнювана багатьма актриса не потрапила в аварію, ні в подію і взагалі ніяких нещасних випадків та інцидентів не відбувалося.

Як з'ясувалося, 51-річна Пем брала участь у французькій версії телевізійної франшизи "Танців з зірками" і отримала травму лівої ноги під час участі у танцювальному проекті.

До речі, нещодавно ми писали, що Ніколь Кідман і Джулія Робертс знову стануть мамами.

Раніше Styler писав, що популярна британська актриса зізналася, що у неї проблеми з психікою

Відео: (video.rbc.ua)

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