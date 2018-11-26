"Багіня ламінату одна": Леся Нікітюк висловилася про результати фіналу Танців

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк жартома зазначила, що кубок у неї вже є

За підсумками суперфіналу Танців з зірками 2018, перемогу отримали Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова, яка дуже душевно і зворушливо подякувала свого партнера за такий вдалий для їх пари фінал.

Зазначимо, що до моменту оголошення результатів глядацького голосування на паркеті залишилися дві пари: Ігор Ласточкін — Ілона Гвоздьова, а також Леся Нікітюк — Максим Єжов. Глядачі та члени журі чекали головну відповідь, хто переможе: професіоналізм або народна любов? Як результат, переміг саме професіоналізм.

Леся Нікітюк і Максим Єжов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

З приводу своєї участі висловилася також Леся Нікітюк. Телеведуча чесно зізналася: для неї кожен виступ був немов останній. І тільки завдяки підтримці прихильників, Нікітюк змогла дійти до фіналу, до 14-го випуску популярного шоу.

"Наш кожен виступ був фінальним! Ми кожен раз танцювали, як в останній раз, але завдяки людям, які нас підтримували, ми проходили далі, і робили все можливе, щоб кожну неділю відвернути глядачів від буденних справ: школа, садок, робота, комуналка! Ми танцювали і робили шоу, для того щоб ви усміхалися! Танцювали для всіх високих дівчат, для звичайних людей, які важко працюють на заводах, базарах! Молоді, яка з невеликих міст і яка не вірить, що можна досягти висот без грошей і зв'язків! І я вважаю, що у нас це вийшло!" — пише Нікітюк на своїй instagram-сторінці

Інтрига під час оголошення результатів Танців з зірками 2018 (відео: youtube.com/Танці з зірками)

Нікітюк також підкреслила, що за 14-ть ефірів зрозуміла одну важливу річ: "Танець — це життя!"

"Кожний його елемент, як і певний етап життя, може бути хорошим чи ні, може бути радісним, а може бути болючим! Комусь це сподобається, а комусь ні! Але головне — щоб кожен танець, як і певний етап життя, закінчувався оваціями! А наші з Максом танці постійно закінчувалися оваціями", —зазначає Нікітюк

Також Нікітюк залишила у своєму зверненні місце для жартів.

"Ми виграли найдорожчий приз — приз глядацьких симпатій! А кубок мені тато ще до початку шоу зробив! Чемпіони кожен рік змінюються, а #багиняламината ОДНА", — підсумувала Леся Нікітюк.

Підписники Нікітюк поспішили підтримати свою улюбленицю.

"Леся, молодець, я думаю, ти повинна була виграти. Алети для мене переможниця ЗАВЖДИ. Будь такою, як ти є", — пише kravchenko6470.

"Лесечка, ти для нас завжди будеш номером один! Залишайся завжди собою, рухайся вперед, це не кінець, це тільки початок", — зазначає elenaegorova277.

"Ти все одно найкраща, землячко з Хмельниччини! Хто б там що не говорив, молодчинка! Позитив у всьому", — підтримує dr_levenetslilia.

"Леся — молодець! Мої діти — твої фанати. Щодня питали, коли Леся переможе", — зізнається decor4us.

"Леся, я дуже вами пишаюся! Але і за Ласточкіна теж вболівала! Ви дуже круті і вас обох люблю! Гордість переповнює за вас обох!", — пише va__lia.

"Леська, я тебе вітаю зі сріблом, ти була на проекті неперевершеною, бажаю тобі ще багато таких звершень, я тобою пишаюся, сонечко", — підкреслює taniechka_panasiuk.

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк і Максим Єжов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, під час суперфіналу Танців з зірками 2018 чуттєвий танець контемп виконала чден журі проекту Катерина Кухар разом зі своїм чоловіком Олександром Стояновим. Глядачі прийшли у захват від їх відвертого танцю.

Також відзначимо, що ще один член журі Танців Діма Монатік розсмішив своїх шанувальників забавним відео, на якому виставляє один бал в рамках проекту.

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