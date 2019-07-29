Бабуся оцінила: внучка Ротару заворожила чуттєвим літнім фотосетом

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко позувала на лоні природи серед колосків

Онука легендарної Софії Ротару та її тезка, Соня Євдокименко насолоджується канікулами в Європі разом зі своїм бойфрендом Марко Дюменілом. Дівчина регулярно публікує яскраві фото з мальовничих куточків Італії та Франції, а також показує, як активно проводить час на відпочинку. 18-річна красуня також працює моделлю і часто публікує знімки з фотосесій. Так, Софія вирішила поділитися на instagram–сторінці свіжою порцією чуттєвих літніх кадрів у крислатому плетеному капелюсі на полі серед колосків.

На Соні – білий топ з натуральної тканини з тонкими бретельками і довга білосніжна спідниця.

Максимально природний макіяж з ефектом його відсутності і сяюча буквально зсередини шкіра роблять чарівну дівчину ще більш привабливою, природною і чуттєвою.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Під знімком накопичилося чимало коментарів з компліментами. На фото відреагувала і знаменита бабуся юної моделі, яка вирішила обмежитися красномовними смайлами.

Скріншот коментарів

Підписники Соні не змогли відвести очей від дівчини і навіть попросили її опублікувати більше фото свіжого фотосету.

"До чого ж ви гарна! На такий фігурці приталені речі дуже добре виглядають!", "А є ще на природі? Викладіть, будь ласка, всі фотографії!", "Дуже гарний знімок! А хто автор?", "Просто немає слів", "Шикарна, прямо теж дуже захотілося таких фотографій", "Гарна дівчина", - писали фоловери.

Скріншот коментарів

У сторіз юна красуня показала ще парочку кадрів, зроблених на лоні природі. Так, вона позувала разом з коханим, а також красувалася перед об'єктивом фотографа в брюках і піджаку на голові тіло. Крім того, Соня кокетливо прикрила капелюшком бюст, інтригуюче приспустивши бретелі топа, а також засвітила довгі стрункі ніжки.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що внучка Софії Ротару показала романтичні кадри з коханим на відпочинку в Портофіно.

Раніше Соня Євдокименко похвалилася активним вікендом з бойфрендом в Тоскані.