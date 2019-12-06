Автори хіта "Шаленій" - група DILEMMA випустили новий вибуховий трек і кліп "Динаміт"

DILEMMA (фото: прес-служба)

Вірусне відео встигло охопити вже сотні тисяч глядачів.

Українська група DILEMMA після абсолютного хіта року, що минає, "Шаленій", випустили новий трек і відео "Динаміт"! Фанатам гурту пісня знайома ще з концертного туру, тому, чекали її з нетерпінням, і іронічний відеоряд став тому підкріпленням.

Лейтмотивом пісні стала історія про симпатію і захоплення, однак кліп на майже ліричний трек виявився вкрай незвичайним. Дуже яскраве і іронічне відео, зняте на "зеленці", а герої кліпу в розпал холодної грудня, запрошують всіх на теплий і жаркий пляж. Вірусне відео встигло охопити вже сотні тисяч глядачів.

DILEMMA – Динаміт

Трек "Динаміт" - це абсолютно новий сингл групи-експериментатора, яка творить сучасну історію української музики, надаючи їй зовсім свіжі і незвичайні звучання і течії, що вийшов після альбому #SHALENII.