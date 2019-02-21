Наш артист: Маша Єфросиніна розповіла про таланти 4-річного сина

Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Єфросиніна уточнила, що намагається не завантажувати дітей гуртками

Телеведуча Маша Єфросиніна зазначила, що на даний момент її син Саша — дуже творчий і веселий хлопчик. А от 15-річна Нана навпаки — повністю присвятила себе навчанню. Про це Єфросиніна розповіла у коментарі LITE напередодні запуску нового шоу "Дивовижні люди" на телеканалі "Україна" (Марія є одним з експертів шоу).

Так, на питання, чи є у 4-річного сина Єфросиніної якісь особливі переваги (можливо, математичні або виключно гуманітарні таланти), співачка відповіла:

"Сашенька дуже творчий, веселий та усміхнений хлопчик. Поки ми його називаємо "наш артист". Він нас веселить, кожна його фраза гідна сцени. Олександр Тимурович поселив нову порцію пустощів, музики, сміху і танців у нашій родині".

Маша Єфросиніна з сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також, за словами ведучої, її син любить ремонтувати і будувати, а також грати в різні ігри на розвиток логіки. При цьому в такі ігри він часто грає з батьком (бізнесмен Тимур Хромаєв).

"Я намагаюся не завантажувати своїх дітей гуртками з ранку до вечора і не вважаю, що "Ейнштейнів" потрібно ростити позбавленням дитинства, не залишаючи їм час на ігри, на пустощі, шум і неробство", — ділиться своєю точкою зору Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з дочкою Наною (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Про дочку, якій нещодавно виповнилося 15 років, ведуча також висловлюється з великою гордістю.

"Моя Нана дуже багато читає, вона нескінченно навчається. Всі, хто наближені до нашої сім'ї, бачать, наскільки вона людина занурена у навчання".

Нагадаємо, що в день всіх закоханих Маша Єфросиніна здивувала "гарячим" фото з чоловіком.