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Арсен Мірзоян заінтригував дуетом з лідером гурту СКАЙ

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.10.2019 - 11:35
Арсен Мірзоян заінтригував дуетом з лідером гурту СКАЙ
Олег Собчук та Арсен Мірзоян (фото: прес-служба артиста)

Музиканти готують спільний трек "Іграшкова зброя"

Популярні музиканти Арсен Мірзоян і Олег Собчук, фронтмен гурту "СКАЙ", проводять активні студійні сесії в роботі над першим спільним треком. Про це стало відомо з відео, яким Арсен поділився у своїм Instagram. На ньому Собчук записує вокальну партію під керівництвом саунд-продюсера Віталія Телезіна.

“Традиційно в кожному альбомі дуетна пісня! Приготуйтеся хотіти”, — лаконічно прокоментував Мірзоян.

Відео: instagram.com/arsen_mirzoian

Трек "Іграшкова зброя" увійде в п'ятий лонг-плей Арсена Мірзояна "Інгредієнт". В його підтримку артист вирушить у всеукраїнський тур. 26 листопада Мірзоян офіційно представить платівку на сцені Палацу "Україна" в Києві.

Арсен Мірзоян заінтригував дуетом з лідером гурту СКАЙ

Арсен Мірзоян заінтригував дуетом з лідером гурту СКАЙ

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко презентувала пісню про зародження почуттів з Мірзояном.

За словами Тоні, слова пісні "Не відповідай" описують внутрішній стан артистки, що Арсен відчув:

"Не відповідай" може сказати тільки закоханий чоловік, який вже знає відповідь і водночас боїться почути те, до чого не готовий. А почуття настільки сильніші за тебе, що ти боїшся свого майбутнього. Коли я почула цю пісню, мене вразило, як точно Арсен інтерпретував мої думки щодо ситуації! Тому я обрала тактику відкритися до всього, що приготує життя. В цьому і була моя величезна сила, яка змінила хід подій", - коментує Тоня.

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