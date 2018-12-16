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Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко розповіли, де відзначать Новий рік

Lite » Зірки 16.12.2018 - 20:26
Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко розповіли, де відзначать Новий рік
Фото: Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (facebook.com a.matviyenko)

Пара думає, що зустріне Новий рік на роботі

Зіркове подружжя Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко розповіли, де планують провести Новий рік.Талановиті чоловік і дружина поки ще не знають, чи залишаться вдома або відправляться ближче до народу на Софійську площу. Виконавці думають, що швидше за все зустріч 2019 року пройде на роботі, тобто на виступі. Про це повідомляє ТСН.

"Як і всі артисти, швидше за все ми святкуємо Новий рік на роботі. Якщо раптом роботи не буде, плануємо зустріти Новий 2019 рік на Софійській площі з народом і друзями. Дуже подобається, там справжня новорічна атмосфера! Радимо всім, кому набридли застілля і самотність. Зустрінемося на майдані!" – сказали Арсен і Тоня.

Артисти показали веселі знімки із зустрічі 2018 року в Києві.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко розповіли, де відзначать Новий рік

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко розповіли, де відзначать Новий рікФото: Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (tsn.ua)

Як раніше повідомлялося, у Києві невідомі намагалися обікрасти автомобіль українського співака Арсена Мірзояна.

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