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Арсен Мірзоян відіграв unplugged в столичному клубі Atlas (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2020 - 18:00
Арсен Мірзоян відіграв unplugged в столичному клубі Atlas (фото)
Фото: Євген Підлісний

Мірзоян представив акустичну програму в столичному клубі Atlas.

14-го лютого артист презентував на своєму YouTube каналі музичний фільм, який був знятий у Фрісландії.

А вже 10-го березня Київ мав нагоду почути наживо акустичну програму в клубі Atlas.

На концерті були помічені фронтмен гурту”Бумбокс” Андрій Хливнюк, Тоня Матвієнко, гітарист гурту “Океан Ельзи” Владімір Опсеніца. На ліричній пісні “Незнайомці” Владо вирішив скласти компанію музикантам на сцені.

Арсен Мірзоян: “Я дуже люблю такий сет, це справді весняна атмосфера. Ніби проліски крізь сніг.. Музиканти вільні від аранжування і лірика звучить по-справжньому оголеною”.

Фото в матеріалі: Євген Підлісний

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