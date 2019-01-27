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"Аплодуйте, друзі": Леся Нікітюк похвалилася досягненнями на відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.01.2019 - 07:47
"Аплодуйте, друзі": Леся Нікітюк похвалилася досягненнями на відпочинку
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала, чим займається на відпочинку і поділилася враженнями від цікавого дозвілля

Популярна українська шоувумен і телеведуча Леся Нікітюк вирушила відпочивати на Мальдіви і не змогла стримати захоплення від місцевих красот. Вона постійно ділиться з шанувальниками в Instagram мальовичими фото і враженнями від побаченого. Так, теледіва запевняє, що нудьгувати на курорті просто немає колись, і на своєму прикладі показує, чим можна зайнятися на райських островах. Наприклад, вона відправилася на риболовлю і повернулася не з порожніми руками.

У своїх сторіз Леся демонструє, як проводить час під час відпустки. Екзотичне меню, розслабляючий масаж трав'яними мішечками і, нарешті, вихід у відкритий океан і рибалка, привели Нікітюк у повний захват.

"А зараз, аплодуйте, друзі, адже Леся зловила першу рибку. Ось вона, моя красуня. Я не брешу, дуже круто", - похвалилася вона своїм трофеєм.

&quot;Аплодуйте, друзі&quot;: Леся Нікітюк похвалилася досягненнями на відпочинку

Леся Нікітюк з уловом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Аплодуйте, друзі&quot;: Леся Нікітюк похвалилася досягненнями на відпочинку

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Аплодуйте, друзі&quot;: Леся Нікітюк похвалилася досягненнями на відпочинку

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Аплодуйте, друзі&quot;: Леся Нікітюк похвалилася досягненнями на відпочинку

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також знаменитість показала щедрий улов, який потім дістався їй в якості вечері. Правда, одну рибку вона відпустила – дуже красивою їй здалася ця мешканка водних глибин.

&quot;Аплодуйте, друзі&quot;: Леся Нікітюк похвалилася досягненнями на відпочинку

Улов Лесі Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Аплодуйте, друзі&quot;: Леся Нікітюк похвалилася досягненнями на відпочинку

Улов Лесі Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Аплодуйте, друзі&quot;: Леся Нікітюк похвалилася досягненнями на відпочинку

Улов Лесі Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

&quot;Аплодуйте, друзі&quot;: Леся Нікітюк похвалилася досягненнями на відпочинку

Улов Лесі Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, Леся Нікітюк розповіла, у скільки обійдеться відпочинок на райських Мальдівських островах. Телеведуча відзначила, що звичайним українцям доведеться довго збирати на таку екзотику.

Раніше Леся Нікітюк вразила шанувальників пляжною фотосесією в купальнику і розповіла, який незвичайний сусід оселився поруч з нею під час відпустки.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Леся Нікітюк
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