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"Аня-вогонь": Сєдокова "засвітила" білизну на відео в соцмережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.01.2019 - 16:00
"Аня-вогонь": Сєдокова "засвітила" білизну на відео в соцмережі
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Критика хейтеров не зупиняє Анну і вона продовжує відкрито демонструвати свою фігуру

Популярна українська співачка Анна Сєдокова, яка живе на дві країни, Росію і США, показала у своєму акаунті в соцмережах відео з пляжу, на якиму вона прогулювалася у вогненно-рудій сукні з дуже глибоким декольте. Сукня розвивалася і оголювала ноги співачки, а один з поривів вітру підняв її так високо, що підписники змогли навіть розглянути нижню білизну Анни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#настроениеапероль

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

Відео: (instagram.com/annasedokova)


Цей факт фолловери жваво обговорили в коментарях.

&quot;Аня-вогонь&quot;: Сєдокова &quot;засвітила&quot; білизну на відео в соцмережі

&quot;Аня-вогонь&quot;: Сєдокова &quot;засвітила&quot; білизну на відео в соцмережі

&quot;Аня-вогонь&quot;: Сєдокова &quot;засвітила&quot; білизну на відео в соцмережі

&quot;Аня-вогонь&quot;: Сєдокова &quot;засвітила&quot; білизну на відео в соцмережі

Скріншот: Коментарі до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

"Аня-вогонь!"

"хороша чертовка...концертні труси теж"

"Який колір, фантастика"

"Кольори"

"Красуня"

"Фігура гарна"

"Мільйони років еволюції не пройшли даром"

"Цей колір шикарний"

"Дуже Красиво!"

"Воу, воу легше Анюта"

"Аня,ви така гарна! Очей не відвести!!!"

"Ну, ви красуня оригінальна!!" - написали шанувальники.

Відео: Анна Седокова (youtube.com)


Але Анна вирішила не зупинятися на досягнутому і поділилася з шанувальниками ще відвертим відео, з ванної кімнати, де вона позувала в купальнику і домашніх піжамних шортах . Шанувальники змогли розглянути напіводягнену постать Сєдокової в деталях, і переконатися, що відмінні форми знаменитості — це не фотошоп.

Читайте також Анна Сєдокова шокувала мережу "мокрим" фото, пірнув в басейн прямо в сукні.

А також, Анна Седокова зробила відверте зізнання про те, що вважає своїм найбільшим болем.

Нагадаємо, раніше Анну Сєдокову розкритикували в мережі за відверте фото. Підписники артистки відзначили, що замість позування на фото їй варто зайнятися вихованням власних дітей.

Цікаві факти про Анну Сєдокову (фото: РБК-Україна)

Як навчитися обмежувати себе в солодкому: поради екс-"ВІА-Гри" Жакет замість сукні: Бейонсе захопила яскравим образом з пікантним декольте
Новини України Ганна Сєдоковапевец
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