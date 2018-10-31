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Анна Седокова прокоментувала чутки про роман з 24-річним хокеїстом

Lite » Зірки 31.10.2018 - 07:25
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Перед цим у пресі повідомляли про те, що новий обранець співачки молодший за неї на 11 років

Відома українська співачка Анна Седокова, яка нещодавно розповіла про новий роман, прокоментувала чутки про відносини з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим. Про це артистка написала у своєму Instagram.

Седокова зізналася, що наразі у немає хлопця.

Також вона зазначила, що була надто зайнята новою піснею, щоб коментувати новини останніх днів.

"Ні, у мене немає хлопця. Ви переплутали. У мене є моя музика. Будь ласка, давайте писати про це", - закликала співачка.

Анна Седокова прокоментувала чутки про роман з 24-річним хокеїстомАнна Седокова прокоментувала чутки про роман з 24-річним хокеїстом

Скрін: instagram.com/annasedokova

Перед цим у пресі повідомляли про те, що новий обранець співачки молодший за неї на 11 років.

Миронов грає на позиції захисника і є досить перспективним гравцем. Так, в минулому році його запросили грати в НХЛ в клуб "Колорадо", де йому зробили привабливу кар'єрне пропозицію.

Седокова також представила своїм підписникам нову пісню.

"Позавчора я не могла більше дихати. Після літака, я приїхала у студію і написала її. Пісня, яка народилася з найдивнішого кохання. Вона народилася і стало легше. Дякую за допомогу Ростику Халікову, - розповіла Анна.

Відео: instagram.com/annasedokova

Як повідомлялося раніше, співачка Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками знімком у новому образі.

Також Анна Седокова опублікувала відео в соцмережі про те, як проводить час з дітьми і пост з відповіддю на закиди недоброзичливців.

Також ми писали про те, що Седокова розповіла, який чоловік повинен бути поруч з нею.

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Відео: РБК-Україна

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