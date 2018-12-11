"Маленьке сонечко": Аніта Луценко вперше показала обличчя дворічної доньки

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Зірковий тренер знялася з малятком в сімейній фотосесії

Головний тренер фітнес країни Аніта Луценко, яка висловилася про півфіналі Танців з зірками, вперше показала обличчя своєї дворічної доньки Мії. Знаменитість довго оберігала дитину від зайвої уваги, проте вирішила нарешті перестати її приховувати. Зіркова мама разом з дівчинкою стали героїнями зворушливою сімейної фотосесії, а також прикрасили обкладинку журналу Viva. Декількома знімками Аніта поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото мама і донька ніжно обнімаються і весело сміються.

Фото: Аніта Луценко з донькою (instagram.com/anitasporty)

В інтерв'ю виданню Луценко розповіла, який у Мії характер і які принципи виховання вона практикує:

"Мія – це горюча суміш мене і чоловіка. Це, звичайно, такий вогник! Відстоює своє "я", і мені це подобається. Я не хочу зробити з неї суперслухняну дитину, яка потім буде слухняною з усіма. Я хочу, щоб це була дитина творча, розвинена, мала свою позицію і відстоювала свою точку зору. Нехай навіть я буду тренувальним тренажером", - зазначила Аніта.

Фото: Аніта Луценко з донькою (instagram.com/anitasporty)

Вона також зізналася, що дуже переживала за народження дитини, але її підтримав коханий.

"Коли я тільки чекала Мію, мені було страшно. Я не уявляла, що буде далі, здавалося, з народженням дитини все закінчиться – кар'єра, романтика у стосунках з чоловіком... Але, як з'ясувалося, все не так страшно. Навіть, я б сказала, зовсім не страшно. Мені здається, що найголовніше, перед тим як народжувати, – правильно вибрати папу. Це дуже важливий пункт. Навіть надважливий. І не повинно бути компромісів. Папа повинен бути найкращий", - впевнена фітнес-гуру.

Фото: Аніта Луценко з донькою (instagram.com/anitasporty)

Шанувальники пораділи, що нарешті змогли помилуватися на Мію, і зазначили, що мама і донька дуже красиві. Деякі вважали, що дівчинка мамина копія, проте інші подібності з Анітою не знайшли і припустили, що дівчинка пішла в тата.

"Пупсик солодкий!", "Нарешті ми її побачили, дуже схожа на маму", "Які гарні", "Ой, як ніжно. красуні", "Яка вона хороша! Ааааа, я тут в слюня розтеклася вся! Яка прелееесть)", "Клас! Ну нарешті ми побачили красуню Мію)))) Схожа на маму, але видно, що і тато брав участь", "Дочка напевно більше в тата вдалася, але енергія від мами", "Які ви красиві. Мія мила крихта, щастя вам", "Красуні! Супер, як дві краплі води", - пишуть підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

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Ми також писали про те, що телеведучу Валентину Хамайко розкритикували в мережі за ранній вихід на роботу після пологів. Вона повернулася в ефір вже через три дні після появи на світ четвертої дитини.

Відео: РБК-Україна