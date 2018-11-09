Аніта Луценко в незвичайному платті блиснули спортивними ніжками

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Прихильники Луценко відзначили, що в цьому платті вона виглядає розкішно

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, яка також показала свої танцювальні таланти на шоу Танці з зірками 2018, похвалилася отриманням премії від престижного глянцю. При цьому Луценко встигла показати не тільки нагороду, але і свої стрункі ніжки, якими фітнес-тренер блиснула безпосередньо під час офіційного заходу.

Так, на своїй instagram-сторінці Луценко опублікувала відразу серію фотографій в розкішній атласній сукні кольору слонової кістки. Сукня оригінального крою вигідно підкреслює тонку талію Луценко, а також оголює плечі.

На одному з фото Аніта також показала стрункі ноги. До речі, раніше Луценко показала ефективну вправу для пружних сідниць.

Аніта Луценко під час церемонії ELLE Style Awards 2018 (фото: instagram.com/anitasporty)

Наголошується, що Аніта Луценко відвідала церемонію нагородження ELLE Style Awards 2018, в рамках якої фітнес-тренер перемогла в номінації "Натхнення року".

"Спасибі вам, що надихаєте надихати! Як вчора я і сказала зі сцени, я обожнюю обійматися на вулиці або в кафе з людьми, що віддячують за свої зміни. Це неймовірне відчуття — знати, що ти робиш навіть незнайомих людей трохи щасливішими. Це те, що надихає мене", — поділилася емоціями Аніта Луценко.

Струнка Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Підписники фітнес-тренера поспішили залишити їй свої захоплені відгуки з приводу її вбрання, а також привітати з отриманням важливої премії.

"Вітаю! Черпаю натхнення в мотивуючих постах людей, які самі себе зробили, долаючи всі перешкоди! Спасибі вам!" — пише oksanashkul.

"Натхнення у таких успішних людей, як Ви. Ви — приклад і величезна мотивація. Спасибі, що є така Аніта", — дякує icot_kate.

"Аніта, спасибі Вам! Ви справжня муза", — підтримує andrewdunaev.

"Яка божественна сукня", — захоплюється tatjana_strauch.

"Чудово виглядаєте, дуже стильне плаття", — також пише terekhova_76.

"Я Вас вітаю! Це 200% Ваша номінація! Успіхів Вам! Виглядаєте шикарно!" — підкреслює eoptovets.

"Яка Ви красива", — зазначає solne4naia_inno4ka.

Скріншот коментарів: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, свою відпустку Аніта Луценко разом з сім'єю вирішила провести на Домінікані. Однак під час відпочинку її столичну квартиру "обчистили", а машину викрали. Луценко зазначила, що злодії навіть всю її чоловіка забрали взуття.

Хоча б яскраві фотографії з відпочинку Аніти Луценко продовжують дарувати тепло і натхнення.

Відео: РБК-Україна