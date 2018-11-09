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Аніта Луценко в незвичайному платті блиснули спортивними ніжками

Lite » Зірки 09.11.2018 - 15:46
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Прихильники Луценко відзначили, що в цьому платті вона виглядає розкішно

Відома українська фітнес-тренер Аніта Луценко, яка також показала свої танцювальні таланти на шоу Танці з зірками 2018, похвалилася отриманням премії від престижного глянцю. При цьому Луценко встигла показати не тільки нагороду, але і свої стрункі ніжки, якими фітнес-тренер блиснула безпосередньо під час офіційного заходу.

Так, на своїй instagram-сторінці Луценко опублікувала відразу серію фотографій в розкішній атласній сукні кольору слонової кістки. Сукня оригінального крою вигідно підкреслює тонку талію Луценко, а також оголює плечі.

На одному з фото Аніта також показала стрункі ноги. До речі, раніше Луценко показала ефективну вправу для пружних сідниць.

Аніта Луценко під час церемонії ELLE Style Awards 2018

Аніта Луценко під час церемонії ELLE Style Awards 2018 (фото: instagram.com/anitasporty)

Наголошується, що Аніта Луценко відвідала церемонію нагородження ELLE Style Awards 2018, в рамках якої фітнес-тренер перемогла в номінації "Натхнення року".

"Спасибі вам, що надихаєте надихати! Як вчора я і сказала зі сцени, я обожнюю обійматися на вулиці або в кафе з людьми, що віддячують за свої зміни. Це неймовірне відчуття — знати, що ти робиш навіть незнайомих людей трохи щасливішими. Це те, що надихає мене", — поділилася емоціями Аніта Луценко.

Струнка Аніта Луценко

Струнка Аніта Луценко

Струнка Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Підписники фітнес-тренера поспішили залишити їй свої захоплені відгуки з приводу її вбрання, а також привітати з отриманням важливої премії.

"Вітаю! Черпаю натхнення в мотивуючих постах людей, які самі себе зробили, долаючи всі перешкоди! Спасибі вам!" — пише oksanashkul.

"Натхнення у таких успішних людей, як Ви. Ви — приклад і величезна мотивація. Спасибі, що є така Аніта", — дякує icot_kate.

"Аніта, спасибі Вам! Ви справжня муза", — підтримує andrewdunaev.

"Яка божественна сукня", — захоплюється tatjana_strauch.

"Чудово виглядаєте, дуже стильне плаття", — також пише terekhova_76.

"Я Вас вітаю! Це 200% Ваша номінація! Успіхів Вам! Виглядаєте шикарно!" — підкреслює eoptovets.

"Яка Ви красива", — зазначає solne4naia_inno4ka.

Аніта Луценко в незвичайному платті блиснули спортивними ніжками

Скріншот коментарів: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, свою відпустку Аніта Луценко разом з сім'єю вирішила провести на Домінікані. Однак під час відпочинку її столичну квартиру "обчистили", а машину викрали. Луценко зазначила, що злодії навіть всю її чоловіка забрали взуття.

Хоча б яскраві фотографії з відпочинку Аніти Луценко продовжують дарувати тепло і натхнення.

Відео: РБК-Україна

Новини України Аніта Луценкофітнес-тренермода
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