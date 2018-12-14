Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Не всі шанувальники оцінили новорічний образ співачки
Відома українська співачка Ані Лорак, яка будує свою кар'єру в РФ і нещодавно анонсувала концерт в Україні, поділилася з фанами новим знімком з новорічних зйомок. Однак більшість підписників порахували святкове вбрання артистки надто відвертим.
На опублікованому в Instagram фото Лорак позує на сцені на фоні ялинок і танцюристів в чорних мікро-шортах і топі, також на ній надіті колготки в сітку.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
"Скоро Новий рік! А як ви готуєтесь до свят?", — написала Кароліна під знімком.
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
Однак багато шанувальників не оцінили подібний образ співачки і зазначили в коментарях, що він надто провокаційний і потрібно носити щось, крім трусів.
"Кароліна, не обидьтесь....(завжди дивлюся на Вас з задоволенням) -чому так багато трусьев на сцені? У чому концепція?)) Ви дуже гарно виглядаєте в сукнях, костюмах";
"Усе в трусиках?";
"У тебе є талант, так що не треба так одягатися! Роздягаються ті, у кого не голоси не таланту! А скромних дівчат більше люблять";
"Кароліна зовсім вже розкрилася...";
"Дуже дешево виглядає";
"Вид вульгарний";
"Під Бузову косить!!!";
"Це жесть";
"Підбираємо собі одяг, щоб одягнути ще щось крім трусів..." - пишуть фоловери.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Втім, були й такі, кому наряд знаменитості припав до душі.
"Кароліна, ти найкраща, не сумнівайся ніколи і ні за що!";
"Непередавані відчуття від твоєї привабливості. супер це м'яко сказано))";
"Зухвала і ніжна одночасно";
"Яка ти красуня Ані,просто шикарно залишайся такою ж чарівною", - вважають користувачі мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Як повідомлялося раніше, нещодавно Ані Лорак розповіла про те, що отримала в РФ нагороду за пісню "Новий колишній" від "Нового радіо" в номінації "Вища ліга".
Також ми писали про те, що Ані Лорак не так давно поділилася з підписниками знімком, на якому позує разом з легендарним діджеєм Девідом Гетта. Однак в мережі звернули увагу на неприродну талію співачки.
До речі, нещодавно Ані Лорак розкритикували за неприродне фото з дочкою.
Відео: РБК-Україна