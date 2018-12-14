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Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Lite » Зірки 14.12.2018 - 11:03
Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Не всі шанувальники оцінили новорічний образ співачки

Відома українська співачка Ані Лорак, яка будує свою кар'єру в РФ і нещодавно анонсувала концерт в Україні, поділилася з фанами новим знімком з новорічних зйомок. Однак більшість підписників порахували святкове вбрання артистки надто відвертим.

На опублікованому в Instagram фото Лорак позує на сцені на фоні ялинок і танцюристів в чорних мікро-шортах і топі, також на ній надіті колготки в сітку.

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Скоро Новий рік! А як ви готуєтесь до свят?", — написала Кароліна під знімком.

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбранняАні Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Однак багато шанувальників не оцінили подібний образ співачки і зазначили в коментарях, що він надто провокаційний і потрібно носити щось, крім трусів.

"Кароліна, не обидьтесь....(завжди дивлюся на Вас з задоволенням) -чому так багато трусьев на сцені? У чому концепція?)) Ви дуже гарно виглядаєте в сукнях, костюмах";

"Усе в трусиках?";

"У тебе є талант, так що не треба так одягатися! Роздягаються ті, у кого не голоси не таланту! А скромних дівчат більше люблять";

"Кароліна зовсім вже розкрилася...";

"Дуже дешево виглядає";

"Вид вульгарний";

"Під Бузову косить!!!";

"Це жесть";

"Підбираємо собі одяг, щоб одягнути ще щось крім трусів..." - пишуть фоловери.

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбранняАні Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбранняАні Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбранняАні Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбранняАні Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбранняАні Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбранняАні Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Втім, були й такі, кому наряд знаменитості припав до душі.

"Кароліна, ти найкраща, не сумнівайся ніколи і ні за що!";

"Непередавані відчуття від твоєї привабливості. супер це м'яко сказано))";

"Зухвала і ніжна одночасно";

"Яка ти красуня Ані,просто шикарно залишайся такою ж чарівною", - вважають користувачі мережі.

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбранняАні Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбранняАні Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Ані Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбранняАні Лорак в сітчастих колготках розкритикували за відверте вбрання

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Ані Лорак розповіла про те, що отримала в РФ нагороду за пісню "Новий колишній" від "Нового радіо" в номінації "Вища ліга".

Також ми писали про те, що Ані Лорак не так давно поділилася з підписниками знімком, на якому позує разом з легендарним діджеєм Девідом Гетта. Однак в мережі звернули увагу на неприродну талію співачки.

До речі, нещодавно Ані Лорак розкритикували за неприродне фото з дочкою.

Відео: РБК-Україна

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