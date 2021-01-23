Ані Лорак показала спільне селфі з рідним братом: схожі?

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Відома українська виконавиця Ані Лорак, яка нещодавно повернулася в Україну після декількох років життя в Москві, досить активно проводить час у столиці. Артистка часто зустрічається зі знаменитостями та з рідними. Цього разу співачка вирішила поділитися з шанувальниками рідкісним фото з рідним братом.

Знімок Ані Лорак опублікувала у своїх Instagram-stories.

До цього артистка вже встигла прогулятися по центру Києва, зустрітися з кумою Лілією Подкопаєвою і провести час з рідними.

На свіжому знімку Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) вирішила показати свого молодшого брата Андрія. На фото вони позують біля столика з косметикою, ймовірно, у гримерці артистки. До знімка артистка прикріпила опитування, чи вважають прихильники їх схожими.

Проголосували розділилися в думці. Так, менше половини прихильників (48% опитаних) вважає, що Кароліна та Андрій схожі.

Ані Лорак і її брат Андрій (скріншот: instagram.com/anilorak)

Примітно, що у батьків Ані Лорак всього було четверо дітей, троє з яких хлопчики. Так Андрій з'явився на світ через сім років після Кароліни. Старший брат співачки Сергій загинув на війні в Афганістані в 1987 році.

Як ми повідомляли раніше, в Києві артистка приміряла на себе кардинально новий образ блондинки.

Тим часом ексчоловік Кароліни Мурат Налчаджиоглу зустрічається з 24-річною пишногрудою брюнеткою і не соромиться хвалитися фото.