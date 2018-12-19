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Ані Лорак офіційно подала на розлучення: стала відома дата суду

Lite » Зірки 19.12.2018 - 14:02
Ані Лорак офіційно подала на розлучення: стала відома дата суду
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Суд про розірвання шлюбу відбудеться в грудні

Чутки про те, що українська співачка Ані Лорак розлучається зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу, ходили ще з жовтня, однак лише тепер з'явилося офіційне підтвердження. Як виявилося, артистка офіційно подала на розлучення 4 грудня. Про це повідомляється на сайті Шевченківського суду.

В реєстрі судових справ, призначених до розгляду, зафіксований позов Кароліни Куєк (справжнє ім'я співачки) до Мурату Налчаджіоглу про розірвання шлюбу.

Ані Лорак офіційно подала на розлучення: стала відома дата суду

Скріншот з сайту Шевченківського суду (sh.ki.court.gov.ua)

Судовий розгляд по розлученню Лорак призначено на 24 грудня в Шевченківському суді.

Ані Лорак офіційно подала на розлучення: стала відома дата судуАні Лорак офіційно подала на розлучення: стала відома дата суду

Скріншот з сайту Шевченківського суду (sh.ki.court.gov.ua)

Поки що ні Кароліна, ні Мурат інформацію про розрив відносин не прокоментували.

15 серпня 2018 року Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу відзначили річницю - дев'ятиріччя спільного життя.

Співачка вийшла заміж за Мурата в серпні 2009 року. А 9 червня 2011 року у пари народилася дочка Софія. Про те, з ким залишиться дівчинка, також невідомо.

Ані Лорак офіційно подала на розлучення: стала відома дата судуФото: Ані Лорак з чоловіком та дочкою (instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, передбачуваною причиною розлучення Ані Лорак з чоловіком стала публічна зрада Мурата влітку цього року. Тоді чоловіка співачки зняли в одному з київських караоке-клубів в компанії темноволосої молодої красуні Яни Бєляєвої. Турецький бізнесмен весь вечір не відривав рук і очей від стрункої брюнетки, обіймав її і гладив по стегну.

Раніше ми повідомляли, що процес розлучення Ані Лорак розтягнутися на кілька років. Юрист, який розбирається в шлюборозлучних моментах, розповів, що даний процес між громадянином України та громадянином іншої країни завжди складніше, ніж звичайний шлюборозлучний процес, навіть якщо шлюб був укладений на території України.

Ми також писали, що з'явилася нова інформація про проблеми в шлюбі співачки. За даними російських ЗМІ, Мурат почав змінювати Кароліні Куєк майже відразу після весілля. Тоді ходили чутки, нібито фіктивний шлюб співачки.

Відео: РБК-Україна

 

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