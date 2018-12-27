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Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.12.2018 - 23:58
Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка пішла разом з донькою на новорічне шоу в Москві

Популярна співачка Ані Лорак на фоні чуток про розлучення вийшла у світ зі своєю дочкою Софією. Разом з дівчинкою вона відвідала новорічне шоу російської фігуристки Тетяны Навки «Аленький цветочек» в Москві. Про це артистка розповіла в своєму профілі Instagram.

Зірка повідомила, що озвучила в театралізованому дійстві на льоду роль Настусі – головної героїні мюзиклу.

"Вітаю Тетяну Навку і всю велику команду професіоналів з прем'єрою шоу "Аленький цветочек". Мені було дуже приємно стати частиною казки і озвучити роль Настусі. Вірте в казку! І пам'ятайте - гострозоре одне лише серце!" - написала співачка.

Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

Шанувальникам дуже сподобалася спільна фотосесія мами з донькою, і вони не упустили можливості повідомити про це Кароліні у своїх коментарях.

"Красуні! Софії дуже подобається позувати перед камерами, точно майбутня артистка!", "Доню ну просто вилита Ви! Особливо нагадує Оксану з "Вечорів на хуторі поблизу Диканьки", "Яка славна донька!", "Кароліна! Ви прекрасна співачка, актриса і чудова мама", - відзначали читачі мікроблога співачки.

Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістамиАні Лорак навчила дочку позувати перед журналістами

Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Також у своїх "історіях" вона показала, як разом з дочкою позує перед об'єктивами численних фотографів. "Софія, подивися, будь ласка, в цю камеру", - вигукували папараці. Дівчинка з незвички відчувала себе ніяково перед натовпом журналістів, але зіркова мама тихенько підбадьорювала її.

Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак навчила дочку позувати перед журналістами

Фото: Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак показала зворушливе фото з донькою в домашній обстановці на фоні новорічної ялинки та святкового декору.

Також Лорак справила фурор святковим блискучим вбранням. Співачка позувала в оригінальному міні.

Відео: РБК-Україна

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