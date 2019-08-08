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Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.08.2019 - 16:28
Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)
Соня Плакидюк та Євген Кошовий (фото: Оскар)

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Angry birds в кіно 2" стартує з 8 серпня

Вчора, 7 серпня в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра анімаційної комедії – "Angry birds в кіно 2".

Першими стрічку побачили: Євген Кошовий, Тарас Тополя, Alyosha, Соня Плакидюк, Річард Горн, Степан Казанін, Анатолій Анатоліч, Поліна Неня, Олена Бурба, Євген Капорін, On I Ona, Ірина Костюк, Іван Пилипець і багато інших.

Angry birds в кіно 2: про фільм і український трейлер

Ось уже скільки років триває протистояння птахів і голодних зелених свиней. Це назвали священною війною. Ніщо в їх відносинах не віщувало поліпшення – але на горизонті знайшли третій острів. Голова мешканців тієї землі Зета втомилася жити в постійному холоді і тепер мріє, щоб на двох інших островах теж відчули замерзання. Вона починає атаку на далеких сусідів, які звикли до теплого клімату. Щоб протистояти цій новій небезпеки, закляті вороги птиці і свині повинні об'єднати зусилля і разом побороти Зету. Ніхто не хоче забувати старі образи, але для власного майбутнього можна трохи попрацювати в команді.

Angry birds в кіно 2: гості прем'єри

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Євген Кошовий з дружиною Ксенією та дітьми

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Актор студії "Квартал 95" Степан Казанін

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Fashion-фотограф Соня Плакидюк з чоловіком - Річард Горн

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Українська дизайнерка Олена Бурба

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Актор Євген Капорін

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Телеведуча Поліна Неня

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Телеведучий Анатолій Анатоліч з доньками

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Тарас Тополя і Alyosha з дітьми

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Актор студії "Квартал 95" Степан Казанін з сім'єю

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Телеведучий Анатолій Анатоліч з доньками

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Співак Олексій Мартиненко, гшруппа "On I Ona"

Angry birds в кіно 2: зіркові гості прем'єри анімаційної комедії в Києві (фото)

Екс-генеральний продюсер каналу ТЕТ, продюсер FILM.UA Ірина Костюк

 

 

 

Angry birds 2: гості столичної прем'єри (фото: Оскар)

 

Angry birds 2: гості столичної прем'єри (фото: Оскар)

Нагадаємо, до цього у Києві пройшла прем'єра південнокорейського трилера "Паразити". Також показ зібрав чимало зіркових гостей, серед яких: Юрій Бардаш, Сергій Лещенко, Анастасія Топольская, Артем Пивоваров, Денис Глінін (Океан Ельзи), Римма Зюбіна, Антоніна Ноябрьова, Монро та багато інших.

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