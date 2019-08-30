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"Я Міліонер": DZIDZIO випустив кліп-мантру, який притягує гроші

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.08.2019 - 12:43
"Я Міліонер": DZIDZIO випустив кліп-мантру, який притягує гроші
DZIDZIO - Я Міліонер (фото: instagram.com/dzidzio)

Дзідзьо радить слухати пісню та багатіти

DZIDZIO встигає не тільки активно репетирувати нові танці, але і кліпи випускати. Відзначимо, що на даний момент Дзідзьо (Михайло Хома) знімається в новому сезоні шоу Танці з зірками, який стартував 25 серпня. Партнеркою співака виступила танцівниця Яна Цибульська.

І поки DZIDZIO осягає всі "танцювальні примхи", сьогодні, 30 серпня, він офіційно представив новий кліп на пісню "Я Міліонер".

"Люди, хочете бути багатими - співайте мою нову пісню "Я Міліонер": вона як мантра - притягує гроші!" - зазначив співак.

ПРЕМ'ЄРА! DZIDZIO - Я Міліонер

У новій відеороботі DZIDZIO постав в образі неймовірного щасливчика, який виграв у лото мільйон! І понеслася - життя новоспеченого багатія стала набагато яскравішим і кращим. Він обзаводиться гаджетами, купує будинок і робить дорогі подарунки. Проте на заваді щастя мільйонера стоїть підступний вовк, який робить усілякі "підстави".

Шанувальники творчості DZIDZIO вже поспішили прокоментувати його нову композицію:

  • Дзідзьо, ви молодець! Я послухала пісню - бомбааа"
  • “Пісня вогонь!!! вітаю!"
  • “Скачу, тішуся як слон, нова пісня - то вогонь. ХІТЯРА!"
  • "Дзідзьо, з усіх твоїх пісень ця, на мій погляд, сама весела, вийшло дуже круто"
  • "Дуже класна пісня,вітаю"
  • "Піднімає настрій"

&quot;Я Міліонер&quot;: DZIDZIO випустив кліп-мантру, який притягує гроші

Скріншот коментарів: instagram.com/dzidzio

Нагадаємо, що під час першого ефіру шоу Танці з зірками 2019 DZIDZIO і Цибульська Яна отримали від журі 18 балів (з 30-ти можливих). Пара зайняла 11-е місце. При цьому вони виконали перед глядачами проекту запальну сальсу. Проте члени журі не надто високо оцінили їх виступ. Приміром, Франциско Гомес зазначив, що йому було мало танцю, але багато театральності.

DZIDZIO і Яна Цибульська / Сальса / Танці з зірками 2019

Нагадаємо, до цього Олена Кравець і Макс Леонов повеселили шанувальників своєї репетицією до другого ефіру Танці з зірками 2019, який відбудеться 1 вересня. Кравець спробувала себе в "ролі прибиральниці".

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