Andreas представляє свій новий трек "Ти будеш моєю" (відео)

Натхненний історією кращого друга, Андреас створив нову пісню "Ти будеш моєю". Боротьба за жіноче серце, незмінна палка пристрасть і грецькі мотиви — це все про неї. Плюс, до створення пісні приєдналися відомі Ігор Татаренко і грецька зірка, саунд-продюсер Barrice.

Андреас дуже задоволений останньою роботою: "Новий трек — як завжди про любов, про завоювання жіночого серця, про те, що не варто чекати знаків або стусанів — потрібно ризикувати і завойовувати свою любов відразу ж, як тільки вона з'явиться на горизонті".

Вмикай голосніше, ця пісня стане хітом цієї весни!

Andreas — "Ти будеш моєю"

Andreas — "Ти будеш моєю" (фото: прес-служба)

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