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Andreas представляє свій новий трек "Ти будеш моєю" (відео)


Нова робота розповідає про те, що потрібно боротися за свою любов

Натхненний історією кращого друга, Андреас створив нову пісню "Ти будеш моєю". Боротьба за жіноче серце, незмінна палка пристрасть і грецькі мотиви — це все про неї. Плюс, до створення пісні приєдналися відомі Ігор Татаренко і грецька зірка, саунд-продюсер Barrice.

Андреас дуже задоволений останньою роботою: "Новий трек — як завжди про любов, про завоювання жіночого серця, про те, що не варто чекати знаків або стусанів — потрібно ризикувати і завойовувати свою любов відразу ж, як тільки вона з'явиться на горизонті".

Вмикай голосніше, ця пісня стане хітом цієї весни!

Andreas — "Ти будеш моєю"

Andreas — "Ти будеш моєю" (фото: прес-служба)

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